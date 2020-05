A The Sunday Times 1989 óta minden év tavaszán összeállítja a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabb ember listáját. A vasárnap 32. alkalommal megjelent összesítés szerint a brit szupergazdagok felső kasztjának összvagyona jelenleg 743 milliárd font (csaknem 298 ezer milliárd forint), 29 milliárd fonttal kevesebb, mint tavaly. Ez az egyenleg tartalmazza a tavalyi Rich List összeállítása és a COVID-19 járvány kezdete óta végbement vagyonváltozástást is, amely – ha nincsenek a korlátozó intézkedések – az idén újabb rekordra emelte volna a felső ezer összvagyonát. A Rich List 2020 összeállítói szerint azonban a járvány elhatalmasodásának kezdete óta eltelt alig két hónap alatt a gazdasági és a piaci veszteségek 54 milliárd fontot (csaknem 22 ezer milliárd forintot) vittek el a brit szupergazdagok vagyonából.



A lista felső tízes mezőnyének tagjai összesen 15 milliárd fontot vesztettek március óta, és a milliárdosok száma is csökkent: jelenleg 147 fontmilliárdos él Nagy-Britanniában, néggyel kevesebb, mint tavaly. A milliárdosok világfővárosa mindazonáltal továbbra is London, ahol a The Sunday Times vagyonlistájának szerkesztői szerint 89 fontmilliárdos él, több, mint a világ bármely más városában.

Az idei milliárdos ranglista legnagyobb vesztesei a Hinduja testvérek, akik tavaly még vezették a vagyonlistát, ám azóta 6 milliárd fonttal lettek szegényebbek, és 16 milliárd fontra becsült jelenlegi vagyonukkal a Rich List 2020 második helyére szorultak vissza. Sri és Gopi Hinduja multinacionális vállalkozási hálózata az olaj- és az autóipartól a pénzügyi szolgáltatásokon át az ingatlan- és a médiapiacig terjed.