A Boston Dynamics robotos videói óta élénk az érdeklődés a négylábú gépjószágok iránt. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ezekre a mesterséges intelligencia által irányított gépekre előbb-utóbb komolyabb munkákat is rá lehet bízni. Nemrég a tévés mítoszirtó, Adam Savage mutatta be, mit is tudnak ezek a fej nélküli kutyák napjainkban.

Nem csak az amerikai mérnököket foglalkoztatja élénken a témakör. Kínában az Unitree nevű vállalat tavaly mutatta be első robotkutyáját, mely az első űrben járt négylábú után a Laikago nevet kapta. A robot ára akkor 14,6 millió forintnak megfelelő összeg volt, ám itt az új változat, melyet mindössze 3,2 millió forintért meg lehet vásárolni.