A CES technológiai kiállításra számos gyártó mellett a Panasonic is újdonsággal készült. A japán vállalat egy, a valódi szemüvegek formájára jobban hasonlító VR-headsettel rukkolt elő, mellyel talán azoknak is vonzóvá tehetik az effajta szórakozást, akik eddig ódzkodtak a nagy, nehéz és otromba készülékektől.

A Panasonic bemutatott terméke csak demonstrációs jellegű, megvásárolni biztosan nem lehet ebben a formában. A végleges termék valószínűleg akkor lehet elérhető a piacon, amikor az 5G-s adatátviteli technológia már szélesebb körben elterjed. Jelenleg ugyanis különféle kábelek szükségesek ahhoz, hogy egy számítógéphez csatlakoztassuk a szemüveget, melyek azért valamelyest rontják az élményt.

Nem ez az egyetlen gond a bemutatott koncepcióval. A helyszíni beszámolók szerint az UHD felbontású, HDR-képek megjelenítésére is képes eszköz OLED képernyőinek betekintési szöge igen kicsi, ráadásul a szemüveg jelenlegi formájában kicsit orrnehéz is, így használat közben gyakran előrecsúszott. Ennek ellenére az újdonság jól mutatja, hogy bőven akad még fejlődési lehetőség ezen a területen is.