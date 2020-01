Egy-egy látványos makett felett hosszú ideig el tud időzni az ember. Ez az alkotónak is jó visszajelzés, ugyanis rengeteg munkaórát beleölhetnek abba, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Hank Chengnél sem lehet ez másképp, ám a tajvani művész szinte csak úgy ontja magából a részletesebbnél részletesebb diorámákat.

Mi az a dioráma? A görög eredetű szó jelentése a fényképezés megjelenése és elterjedése után megváltozott. Míg régebben ezzel a kifejezéssel olyan képeket illettek, melyek különböző világítási módszerekkel a kép idő- és térbeli változását tudják érzékeltetni, manapság gyakorlatilag a makettezést jelenti a szó.

Nem csoda, hogy a férfi hivatalos Instagram-oldalát 117 ezren követik, de Facebookon is akad 29 ezer kedvelője. Alkotásain leginkább a tajvani életképeket láthatjuk megelevenedni, néha feldobva azt a popkultúra robotizált szereplőivel, ahogy az alábbi képen is látható.

Cheng műveit többször is kiállították már. A férfi a művészetből él, a diorámákról készült fotókkal naptárakat és könyveket ad el. Emellett makettszetteket is lehet kapni weboldalán: az olcsóbbik darab közel 22 ezer forintba kerül, a drágább szettért azonban 63 700 forintnyi helyi valutát is elkérnek.