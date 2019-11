Olvass tovább

A 4.0-s Bluetooth-kapcsolatot használó hangszóró kapott egy aptX chipet is, így az eszköz képes kezelni a nagy felbontású audiofájlokat is. A jó minőségű zene mellé a hangerő is jár, és a 60 wattos teljesítmény mellett erre sem lehet panasz. Egy feltöltéssel 24 óráig is szól a Porsche-kipufogó.

A 3,3 kilós szerkezetre egyszerre két eszköz is csatlakozhat vezeték nélkül, de a kábeles megoldást sem vetették el a tervezők. A termék ára is a Porsche-színvonalat képviseli: 695 dollárba, azaz átszámítva körülbelül 210 ezer forintba kerül a fekete és ezüst színekben kapható hangszóró.