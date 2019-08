A 2015 óta lemezkiadót is működtető srác, amikor éppen nem dolgozik, akkor Ibizán lógatja a lábát, vagy éppen Forma-1-es pilótákkal haverkodik. A legjobb kapcsolatot talán Daniel Ricciardóval ápolja a holland, de honfitársával, Max Verstappennel is szintén jól kijön. Előbbi a Magyar Nagyíj után elküldte az aláírt overállját Martinnak.

Akinek nem lenne ismerős, hogy kiről is van szó, annak csak néhány adat: eddig háromszor választották meg a világ legjobb DJ-ének, a YouTube-on pedig közel 4 milliárdszor tekintették meg videóit a hivatalos csatornáján.

A nagyszínpad előtti szektorok igen hamar megteltek, a svéd Tove Lo fellépése alatt úgy beállt a jobb első rész, hogy önerőből mozdulni nem sokszor lehetett. A helyzet nem volt annyira rossz, mint Ed Sheeran fellépésekor, de így is érezni lehetett, hogy mekkora tömegeket is mozgat meg Martin Garrix.

Szinte késés nélkül, a kiírtaknak megfelelően elindult a show. Joggal használhatjuk ez utóbbi kifejezést: látvány nélkül nem lenne ugyanolyan élmény a koncert. A füst, a lézerek és a húsz méteres távolságból is érezhetően forró lángok egyvelegének hiányában is jó hangulatban telt volna el az a valamivel több, mint egy óra, de szerencsére nem kellett nélkülözni ezeket, és ettől is lett igazán kiváló a buli.

Az olyan helyen állókat, mint ahol én is voltam (tizedik sor környéke), négy fő dolog zavarhatta: a tömeg (amire persze lehetett számítani), az azzal járó lökdösődés (sokkal kisebb volt, mint amit vártam), és a rapper Macklemore vendégszereplése után néha-néha az orrot megcsapó hányásszag. A negyedik dolog pedig az izzadás.

Noha a pólóm teljesen átázott az ugrálás és a szellőzés hiánya miatt, egyáltalán nem bántam, de szerintem a körülöttem lévők sem. A legtöbb nagy DJ buliján ez megszokott: maga Martin Garrix is úgy izzad, mint egy ló fellépései közben. A szememben ez még hitelesebbé teszi az egyébként rendkívül közvetlen, nyitott srácot, aki szinte kitárja a lelkét is a közönségnek. A Szigeten jóval kevesebbet ugrált a színpadon, mint azt megszokhattuk tőle: a lábát kíméli a holland, miután egy jó ideig gipszben volt egy félresikerült las vegasi ugrás miatt.

Hogy jövőre visszatér-e a holland Magyarországra, azt egyelőre nem tudni. Valószínűleg ismét megmozgatna néhány tízezer embert a világ egyik legjobb lemezlovasa, mint ahogyan azt az elmúlt években is tette.

