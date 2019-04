Olvass tovább

A márka, melynek ez az első luxusterméke története során, igény szerint még személyre szabottabbá teheti az alsóneműt. Ha a vevő is úgy akarja, a gyártó szívesen belehímezi a monogramját az alsónadrágba, emellett a bal lábnál található minta is lecserélhető. Ezeken a képeken éppen egy szárnyas disznó található a boxeralsón, de akár kígyó, sellő vagy éppen koponya is kerülhet a helyére.

Jó kérdés, hogy ki fogja megvásárolni ezt az alsónadrágot. Ha tippelnünk kellene, talán azok az emberek, akiknek annyi pénzük van, hogy akár bankjegyeket égetve fűthetnének vele a hidegebb napokon, ők potenciális célközönség lehetnek.

Forrás: Men's Health