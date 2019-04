Érdekes reklámok jelentek meg Puerto Rico utcáin. A hirdetések a McDonald’s-hoz köthetőek, ám a képeken alig látni valamit, mivel azok homályosak. Azért a jellegzetes dupla boltíves logó, a különböző termékek, valamint az arany és a piros színek kivehetőek a hirdetésekből.

A megjelent képek alján mindössze egyetlen felirat szerepel. Egyelőre nem tudni, mire utalhat a say no more (ne mondj többet) mondat, mint ahogy azt sem, miért láthatóak olyan folyásnyomok a képeken, amelyek bizonyos esetekben vérre is emlékeztethetik az embert.

A reklám ebben a formájában rengeteg kérdést felvet az emberekben. Nem tudni, hogy a gyorsétteremlánc valami új dolgot szeretne a piacra dobni, vagy csak azt szeretné elérni, hogy beszéljenek róla. Az utóbbi célt mindenesetre sikerült elérniük.