Mi is befizetnénk egy utazásra arra a hajóra, amelyre rászerelték a világ legnagyobb tengeri vízi csúszdáját. A Blaster névre hallgató pályáról nemrégiben használat közben készítettek felvételeket.



A 243 méter hosszú csúszda a nemrégiben felújított Navigator of the Seas óceánjáróra került. A csúszdán többféle módon is le lehet csúszni, ahogy azt a fenti videó is mutatja.

A csúszda egy szakasza a hajó peremén kívül fut, ráadásul azt a részt alul-felül átlátszó plexiből készítették, így aki szeretne, akár le is nézhet több emeletes magasságból a kéklő óceánra. Tengeribetegeknek nem ajánlott az eszköz használata, nem csak azért, mert egy hajón található a csúszda. A pálya ugyanis nem csak lejt, hanem emelkedik is, olykor gyors egymás utáni szakaszokon is.