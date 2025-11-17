Szakértők szerint egy felnőtt embernek naponta 7-8 órányi, jó minőségű alvásra van szüksége. Testünk fontos karbantartást végez, mialatt az igazak álmát alussza. A szervek alapjáraton dolgoznak, az agy takarít, a vérkeringés nyugalmi állapotba kerül. A pihenés elengedhetetlen része a regenerációnak. Amennyiben drasztikusan lerövidítjük az alvásra szánt időt, abban az esetben fáradtan, nyúzottan ébredhetünk.

Így ismerd fel!

Honnan lehet tudni, hogy alváshiánnyal van dolgunk? Amennyiben valaki napközben csak rövid időre, például fél órára kívánja lehunyni a szemét, de aztán úgy ébred, mint aki azt sem tudja, milyen évszázadban van és még legszívesebben estig folyatná, az már az első jele lehet annak, hogy hiányt szenved a megfelelő minőségű és mennyiségű alvásból.

Esti sörözgetés a haverokkal? Órákig tartó Netflix maraton? Éjszakába nyúló munka? Ezek mind azok közé a tevékenységek közé tartoznak, amelyek megakadályozzák, hogy reggel kipihenten és frissen ébredj. Tompaság, de enyhe fejfájás is jelentkezhet egy rövid, alig 4-5 órás alvás után. Bár a szervezetünk támogatja a reggeli ébredést, hiszen olyan hormonokat termel, amelyek hozzájárulnak ehhez, később meglehet a böjtje annak, ha valaki spórol az alváson.

Már délelőtt „agyi zsibbadtság”, enerváltság, motiválatlanság jelentkezhet, mintha egy durvább depresszió felé közeledne az ember. A fáradtság aztán figyelem-, koncentráció-zavarral keserítheti meg a vezetést. A folytonos ásítozás, az elnehezülés érzése miatt a sofőr gyakorlatilag csak „sodródik az árral” és nem előrelátóan, higgadtan vezet. A fáradtság a lehető legrosszabb tanácsadó, ráadásul pont akkor, amikor a racionális belső hangnak kellene a fejünkben hangosabbnak lennie.

A kialvatlanság jelentős mértékben növeli a reakcióidőt, ezáltal pedig meglehetősen rontja a defenzív vezetést megvalósítását. Egy hosszabb, több órás vidéki, vagy külföldi út esetén ráadásul a kialvatlan gépjárművezető a volánnál történő elalvást kockáztatja. Egy hosszabb autópályás szakasz monotonitása növeli az elalvás veszélyét. Egyáltalán nem jó, ha a sofőrnek a kormány mögött kell megküzdenie a saját szervezetével, amely érthető módon pótolni szeretné a kiesett alvásmennyiséget.

Így kerüld el

Ahhoz, hogy ne kockáztassuk saját, vagy mások épségét vezetés közben fontos tehát, hogy kipihentek legyünk. Ehhez időben le kell feküdni, lehetőleg úgy, hogy előtte nem mobiltelefonnal vagy televízióval kötöttük le a szürkeállományunkat. Elalvás előtt nem szabad élénkítő hatású italokat sem inni, éppen ezért a koffein tartalmú italok (kávé, energiaitalok) is tiltó listásak, mert egyértelműen rontják az alvás minőségét.

Mi a kulcs tehát, ha tudod, hogy másnap vezetni fogsz? Az önfegyelem. Képzeld azt, ha utas lennél, te magad szívesen ülnél-e be olyasvalaki mellé, aki percenként ásítozik, vagy akinek jól láthatólag problémát okoz a közlekedési táblák időben történő felismerése? Hosszabb utak során időnként tarts pihenőt, frissülj fel, és útközben kerüld a nehéz ételeket!

