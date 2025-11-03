A nehéz, zsíros ételeket néhány órával lefekvés előtt már érdemes kerülni, hogy az emésztés ne zavarja az alvást, vagy ne okozzon refluxot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy üres hassal kellene ágyba menni, sőt. Ha szereted a pocakod, akkor van néhány tippünk ahhoz, hogy úgy aludj, mint egy csecsemő.

De miről is van szó pontosan? Az elalvást segítő ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek támogatják a melatonin (alváshormon), valamint a szerotonin (hangulat- és alvásszabályozó neurotranszmitter) termelődését, továbbá segítik az idegrendszer ellazulását. Ezek azonban nem minden élelmiszerben vannak benne. Ha tehát jól akarsz aludni, akkor ne csak arra figyelj, hogy megfelelő legyen a párnád vagy a matracod, amin álomba hajtod a fejed, hanem a tányérodra is.

A legjobb kombináció

Alapvetően a lazac és a tojás elfogyasztása lehet este a legjobb kombináció. Ezek ugyanis olyan esszenciális aminosavakat és B-vitaminokat tartalmaznak, amelyek támogatják az idegrendszert. Kiegészítheted a fogyasztásukat fejes salátával vagy spenóttal, mert magas magnéziumtartalmuk miatt csökkentik a kortizolszintet és segítik az ellazulást. Ugyancsak ideális megoldás lehet a teljes kiőrlésű tészta, a zab vagy a barna rizs, mert bennük megtalálható triptofán, egy esszenciális aminosav.

Ezek olyan építőkövei a fehérjéknek, amelyeket a szervezetünk nem tud magától előállítani, csak táplálékkal lehet bevinni. A triptofán a jó alvás, a kiegyensúlyozott hangulat, valamint a stresszkezelés kulcsfontosságú összetevője. Mindemellett a stabil vércukorszint fenntartásában is kiemelt szerepet játszik. Az említett ételek mellett a pulykahús is gazdag ebben az aminosavban, így ezzel is érdemes lehet próbálkozni egy pihentető éjszaka előtt.

Miért fontos a triptofán?

A triptofán a melatonin előanyaga: ebből a szervezetünk először szerotonint, majd melatonint állít elő. Utóbbi felelős az alvási ciklus szabályozásért. A szerotonin ráadásul segít a jó közérzet fenntartásában, csökkenti a szorongást és a depresszió tüneteit. A megfelelő triptofánszint hozzájárul a stresszhormonként emlegetett kortizol szabályozásához.

Amennyiben tehát teljes kiőrlésű tésztát, diót, mandulát vagy barna rizst fogyasztasz, abban az esetben az étkezés után kellemes álmosságérzet áradhat szét a testedben. A szénhidráttal együtt történő fogyasztás pedig segíti a felszívódását.

Fontos, hogy emellett figyelj arra a szabályra, miszerint elalvás előtt 2-3 órával már nem szabad enni, mert megterhelheti a gyomrot. Véletlenül se nassolj cukrosat estére, mert a magas glikémiás indexszel rendelkező ételek megzavarhatják az alvási ciklust. A kamillatea szintén klasszikus elalvássegítő lehet, mert enyhíti a stresszt és segít ellazulni. A meleg tej is tartalmaz triptofánt, ezért szokták gyerekeknek adni elalvás előtt.

Tehát a megfelelő tápanyagok bevitelével akár még az alvásunkat is kedvező irányba befolyásolhatjuk.

HIRDETÉS

Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. 30 és 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!