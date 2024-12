A statisztikák szerint az alváshiány olyan, mintha enyhén ittasan ülnénk autóba. Ha az előző éjjel 4-5 óránál kevesebbet aludtunk, a baleset kockázata a duplájára nő. Az álmos sofőr reakcióideje lassabb, figyelme szétszórt, és nagyobb eséllyel hoz rossz döntéseket. Ezért nemcsak az autónk, hanem saját „rendszerünk” karbantartása is létfontosságú. Legtöbbször az, ami az egyiknél segít, hasznos lehet a másiknál is.

Tartsd karban a testedet úgy, mint az autódat!

Ahogy rendszeresen ellenőrzöd az autód állapotát, úgy saját egészségedre is figyelned kell ahhoz, hogy jól működhess. Ez az alvásra is igaz. És itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos betegségek alvászavarokhoz vezetnek – vagy épp fordítva. Az egészséges és tudatos étkezés, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, a rendszeres testmozgás ugyanis önmagában hozzájárul ahhoz, hogy nappal kiegyensúlyozott legyél, jól tudj teljesíteni, éjszaka pedig nyugodtan tudj pihenni.

Legyen komfortos a környezeted!

Ahogyan egy autóválasztásnál is fontos a szín, a típus, a forma, úgy kell megteremtened az ideális, hozzád illő alváskörnyezetet is. Válassz olyan ágymatracot és párnát, ami passzol az alváspózodhoz, testi adottságaidhoz, legyen sötét, csendes és megfelelő hőmérsékletű (18-20 fokos) a hálószobád, és viselj olyan hálóruhát, amiben jól érzed magad.

Lélegezz, hogy csökkentsd a stresszt!

Ahogyan vezetés közben, úgy lefekvés előtt is alkalmazhatók egyszerű légzőgyakorlatok, amelyek segítenek csökkenteni a stresszt, és elősegítik a nyugodt állapotot, akár egy forgalmi dugóban, akár az ágyban próbálsz megnyugodni. Szellőztesd ki a helyiséget vagy az autót, majd vegyél mély lélegzetet az orrodon keresztül, tartsd bent pár másodpercig, és lassan fújd ki a levegőt a szádon.

Kerüld az alkoholt és a képernyőt!

Az alkohol – bármennyire csábító is egy pohár bor esténként – rontja az alvás minőségét, mivel megszakítja a REM-alvást, amely a pihentető éjszakai regeneráció kulcsa. Hasonlóan káros a képernyők kék fénye, amely gátolja az alvást segítő hormon, a melatonin termelődését. Ezért ugyanúgy, ahogyan vezetéskor is, legyen nulltolerancia ezekre lefekvés előtt: igyál inkább egy nyugtató, lazító gyógynövényteát, a tévét és a többi digitális eszközt pedig zárd ki a hálószobából.

A jó zene segít ellazulni

Autózás közben is segíthet a zene, nemcsak ébren maradni, de ellazulni, megnyugodni is egy több órás autóúton vagy egy idegőrlő dugóban ülve. Ugyanez a módszer lefekvés előtt is alkalmazható, hogy az elmédet ráhangold a pihenésre: hallgasd a kedvenc playlistedet, vagy keress egy nyugtató ASMR-videót, hogy elérd az alváshoz szükséges nyugodt, stresszmentes állapotot.

Koffein: ott segít, itt nem

Ahogy a koffein segíthet ébren maradni vezetés közben, úgy nehezítheti meg az esti elalvásodat. Hatása ugyanis akár 5-6 órán át is fennállhat, ezért délután és este inkább már kerüld a kávét és az élénkítő hatású energiaitalokat!

Tarts szünetet, ha elfáradtál!

Ahogy hosszabb vezetéskor, úgy a nap folyamán is érdemes beiktatnod rövid pihenőket, hogy éber tudj maradni. A kora délutáni „power nap” vagy minialvás – 20-30 perces rövid szunyókálás – például hatékony eszköz a fáradtság leküzdésére. Arra azonban figyelj, hogy ne juss el a mély alvás állapotába, mert az nehéz ébredéshez vezethet, ami után nem szerencsés volán mögé ülni, és az esti elalvást is megnehezítheti.

Sedacur forte: nappal nyugtat, éjszaka altat

Ha a fenti tippek ellenére vannak olyan átmeneti időszakok, amikor szükséged van támogatásra a stresszcsökkentéshez és/vagy a nyugodt alváshoz, a gyógynövények mindkettőben segíthetnek. A vény nélkül kapható Sedacur forte olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, mint a macskagyökér, komló és citromfű, amelyeket régóta használnak a népi gyógyászatban nyugtató, altató hatásuk miatt. A Sedacur forte növényi gyógyszer időszakos alvászavarokban, feszült élethelyzetekben segíthet: oldja a nappali feszültséget, megkönnyíti az elalvást, és nyugodt éjszakai pihenést biztosít. A Sedacur forte másnap nem tompítja a figyelmet, nem befolyásolja a koncentrálóképességet, a motoros koordinációt és a reagálási képességet sem, ezért nyugodtan végezheted a munkádat vagy vezethetsz autót is a szedése mellett.