Mi az a hialuronsav?

A hialuronsav egy nagy molekulájú szénhidrát, amely természetes módon jelen van a szervezetedben: megtalálható a szem üvegtestében, a bőrben, az izmokban és még az ízületi folyadékban is. Egy gramm hialuronsav száz gramm vizet tud megkötni – ez az a tulajdonsága, ami miatt felkapta a kozmetikai és a gyógyszeripar, és arckrémektől kezdve a kontaktlencsetisztító folyadékon át az aranyér elleni készítményekig számos formában támogatja a szövetek hidratálását és segíti a sérült szövetek regenerációját.

Amikor gond van az „alvázzal”

Férfiként valószínűleg kevesen élünk hialuronsavas feltöltésekkel, de azt jó, ha tudjuk, milyen előnyös lehet a hialuronsavas készítmények használata akkor, ha fájdalmas „alvázproblémáink” támadnak, azaz, ha aranyeres panaszokkal küzdünk. Az aranyér a széklettartást és -ürítést szabályozó vénás érfonat, amelyről csak akkor szerzünk tudomást, ha „meghibásodik”. Tartós nyomás alatt a vénák fala kitágulhat, elvékonyodhat, és az aranyeres érköteg begyulladhat. A meggyengült vénafalak székeléskor vérezhetnek, ami általában elég ijesztő látvány. Aranyeres panasz lehet a végbélkörnyéki viszketés vagy az ülés közben érzett fájdalom is, illetve az állandó „idegentestérzés” a végbél környékén.

Nagy gond lehet az elhanyagolt tünetekből

Az enyhe aranyeres panaszokkal sokan úgy vannak, mint a motorhibát jelző lámpával a műszerfalon: nem is vesznek róla tudomást, ha felvillan, hanem hajtják tovább a kocsit, pedig a figyelmeztető jelzést komolyan kell venni. Ahogyan a motort is tönkreteheti egy-egy elhanyagolt, apróbb műszaki hiba, úgy kezelés nélkül az enyhe aranyeres panaszok is olyan fokúvá súlyosbodhatnak, hogy már csak műtéti úton lehet azokat helyre tenni. Enyhe aranyeres panaszok esetén néhány dologból kicsit vissza kell venni, például a finomított szénhidrátok és a nehezen emészthető, zsíros húsok helyett rostban gazdag ételeket érdemes fogyasztani. Az alacsony rosttartalmú étrend, a túlsúly, a gyakori erőlködéssel járó székrekedés vagy az erős hasprést igénylő tevékenységek mind nyomás alá helyezik a végbél környékét, és fokozzák az aranyeres panaszok kialakulásának valószínűségét.

Proktis-M: telitalálat aranyér esetén

Már az első aranyeres panaszok esetén érdemes lépni, sebességet váltani: több rostot enni, több folyadékot inni, többet mozogni, és a vény nélkül kapható Proktis-M készítményekkel is tenni az „alvázvédelemért”. A Proktis-M végbélkúp és a Proktis-M plus végbélkenőcs enyhíti a viszketést a végbéltájon és a székelés közbeni fájdalmat. A Proktis-M kúppal a belső, a Proktis-M plus kenőccsel a külső aranyér tünetei is enyhíthetők. Az egyik fő összetevőjük a hialuronsav, amely erősíti a szövetek szerkezetét, javítja azok tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát, gyorsítja a regenerációt és segít a gyógyulásban. A Proktis-M készítmények emellett szöveti regenerációt serkentő, hámosító és gyulladáscsökkentő hatásukról ismert gyógynövények kivonatát is tartalmazzák.