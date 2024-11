Mára a gépkocsik is érzékelők, szoftverek garmadájával készülnek, ráadásul az autók az internetre és/vagy egyéb hálózatokra is csatlakoznak, ez pedig a biztonsági kockázatokat is alaposan megnöveli, hiszen senki sem szeretné, hogy egy szórakozó amatőr vagy épp egy nagyon is profi hekker bármilyen szinten is belenyúljon a jármű rendszereibe. Emellett természetesen a gyártók céges rendszereinek védelme is kiemelt fontossággal bír.

A techóriások – Google, Meta, Microsoft stb. – nyomdokain, hozzájuk hasonlóan így az autógyártók egyre inkább is külső segítséghez folyamodnak az esetleges kiskapuk, sérülékenységek felderítésében, egyszerűbben fogalmazva: hivatásos kiberbiztonsági szakemberek, etikus vagy épp nem annyira etikus, de a „tiszta” pénzre is utazó hekkerek visszajelzéseire támaszkodva végzik a fejlesztéseiket.

A Porsche tavaly decemberben indította el a maga pilotprogramját, és miután igen sikeresnek ítélték a négyhetes, több mint 200 főt megmozgató Bug Bounty-kampányt, így mostantól rendszeresen elindítja ezt.

A programokat a hozzáértők által ismert felületeken hirdetik meg, a valós sérülékenységeket bejelentő szakemberek-hekkerek pedig – a nyilvánosság orrára nem kötött mértékű – pénzügyi jutalomban részesülnek.