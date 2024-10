Manapság mintha a csapból is a BYD neve folyna, a kínai autógyártó a hazai és nemzetközi autós hírekben is kikerülhetetlen az elmúlt hetekben, arról viszont talán kevesebben tudnak, hogy a márka a közutakon túl, a mozivásznakon keresztül is terjeszkedne.

A kínai gyártó a világ egyik legsikeresebb animációsfilm-stúdiójával, a DreamWorksszel – Shrek-széria, Madagaszkár-, Hogyan neveld a sárkányod-filmek stb. – lépett együttműködésre annak legújabb, múlt héten bemutatott alkotása, A vad robot kapcsán.

A BYD állítása szerint közösséget érez a(z amúgy komoly hangvételű, inkább felnőtteket célzó) filmben szereplő robottal, Rozzal abban, hogy autóik a várakozásokat meghaladóan intelligens technológiákat mutatnak fel, hogy a természetből ihletet merítve és abból tanulva, a védelmet középpontba helyezve működnek, így a vadonatúj BYD SEAL U DM-i crossover reklámkampányában hangsúlyosan szerepel a főszereplő és általában a film.

Ami magát az alkotást illeti, a bestseller regényen alapuló filmben a főszereplő, Roz egy hajószerencsétlenség során egy lakatlan szigetre vetődik, ahol a gép lassan megismerkedik, majd barátságot köt az ottani állatokkal – legalábbis ez részükkel –, hogy aztán közösen küzdjenek meg különböző kisebb és nagyobb kihívásokkal. A karaktereknek olyan nevek adták hangjaikat, mint Pedro Pascal, Lupita Nyongo és Bill Nighy.

A vad robot (The Wild Robot) a bemutatása óta eltelt bő három hétben világszerte összesen szűk 200 millió dollárt termelt a mozipénztáraknál.