Sokak szerint a szoftveralapú járműveké (software defined vehicle, SDV) a jövő. Ezek olyan autók, amelyek – bár természetesen rendelkeznek az összes hagyományos, mechanikus fődarabbal – nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitális szolgáltatásokra, és azok folyamatos frissítésére. Ennek az átállásnak alapvető feltétele a vezérlőrendszerek újraértelmezésre. Míg eddig minden elsődleges fedélzeti rendszert külön-külön vezérlő egységek működtettek, a szoftver alapú járművekben ezeket kiváltja egy központi agy: egy szuperszámítógép, amely villámgyorsan, összehangoltan képes vezérelni az összes járműfunkciót.

Gőzerővel készül erre az átállásra a Toyota-csoport: már fejlesztik az Arene névre keresztelt, új generációs operációs rendszert, az ezt futtató, fejlett központi számítógépeket pedig a cégcsoporthoz tartozó autóipari beszállító, a Denso fogja gyártani a világ talán legfejlettebb ilyen jellegű üzemében.

Annyira új ez a gyárt, hogy még el sem kezdték építeni: az alapkövét valamikor az idei évben fogják letenni, a 69 milliárd japán jen (173,4 milliárd Ft) beruházási értéket képviselő létesítmény a 2028-ban kezdheti meg a termelést.

Ha az itt készülő termékek innovatívak, a gyártóüzem maga a megtestesült science fiction lesz. A termelés teljes folyamata, a nyersanyagok bevételezésétől kezdve a telephelyen belüli logisztikán át a gyártásig és a csomagolásig minden 100 százalékban automatizált lesz ugyanis: a non-stop működő gyárban egyetlen ember sem fog dolgozni, minden feladatot robotokra bíznak.

A folyamatokat kezdetben speciálisan felkészített munkatársak fogják felügyelni a távolból, 2030-ra azonban ezen is túllép a Denso, és innentől emberi beavatkozás nélkül üzemelhet a gyár – pontosabban gyárak, hiszen a világ második legnagyobb autóipari beszállítójaként számon tartott cég vadonatúj termelési koncepcióról beszél, amelyet idővel más partnereivel is be kíván vezetni.