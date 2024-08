Mint minden magára valamit is adó (prémium-/luxus-) autógyártó, az Aston Martin is kínál különböző ruházati és egyéb kiegészítőket.

Az AM és a Boss 2022 nyarán lépett partnerségre a brit sportkocsigyártó Forma-1-es csapatán keresztül, a szponzoráción túl pedig logikus volt a közös ruházati termékcsalád piacra dobása is.

Itt is az első kapszulakollekció, az BOSS x Aston Martin, mely természetéből adódóan az időtlen, de sportos eleganciára helyezi a hangsúlyt. Ahogy az megszokott az ilyen együttműködéseknél, a ruhadarabok prémium és high-tech textilekből, nagy gondossággal készülnek, az Aston Martin pedig a logókon túl olyan apró részletekben is megjelenik, mint például a cipzárok húzókája, mely a a gyártó egyedi igényeket teljesítő Q műhelye által alkalmazott olajbetöltő kupak formáját idézi.

A kollekció arca az Aston Martin Forma-1-es versenyzője, egyben a márka nagykövete, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, aki állítólag tökéletesen megtestesíti a Boss Be your own BOSS! (légy a magad főnöke/ura!) szlogenjét.

Prémiumtermékekről van szó, ami az árazásban is megmutatkozik: a Boss webshopjában a pólóingeket 130-140 ezer forintért, a nadrágot 120 ezerért, a bőrdzsekit 570, a télikabátot 815 ezer Ft-ért kínálják.