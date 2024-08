A 100 Thieves (száz tolvaj) e-sport-istállót és gamermárkát a 2011-ben e-sport-világbajnok, 2014-ben az év e-sportolójának választott Matthew Haag (alias Nadeshot) alapította még 2017-ben. A Los Angeles-i központú cég azóta alaposan kinőtte magát, piaci értéke kb. 460 millió dollár, olyan márkákkal működik együtt, mint az Adidas vagy a Gucci.

…vagy épp a Lexus, mellyel 2021-ben léptek partnerségre, hogy két évvel ezelőtt közösen álljanak elő a 100 Thieves-es egyedi NX SUV-val, most pedig külön autóflottát, valamint ruházati kollekciót is összehoztak.

A Lexus három, különleges kidolgozású szabadidőautót készített a 100 Thieves számára. A két éve átadott NX után most három nagyobb modell került sorra. A felső kategóriás RX, valamint a két három üléssoros óriás: a TX és az LX lemezeit a 100 Thieves három e-sport-csapatát (League of Legends, Valorant és Call of Duty) jelképező grafikák díszítik. A hétszemélyes modelleket kifejezetten arra fogják használni, hogy ezek a csapatok együtt utazhassanak a versenyekre. A háttérmunkát beépített képernyők segítik: ezeken menet közben is nézhetnek játékvideókat és egyéb tartalmakat.

A 100 Thieves x Lexus ruházati kollekció retrós húrokat penget: olyan ikonikus modellek jelennek meg a pólókon és kapucnis pulóvereken, mint a legelső Lexus LS400, a Lexus LFA, a Lexus IS F, és hogy a jelen se maradjon említés nélkül, a vadonatúj Lexus GX. A kollekcióból – amelyből stílusosan az egyedi feliratú szelepsapka sem hiányzik – először a 100 Thieves nyári ügyfélpartiján vásárolhattak a rajongók; ennek az értékesítésnek a teljes bevételét annak a Gamers Outreach jótékonysági alapítványnak ajánlotta fel a 100 Thieves és a Lexus, amely kórházi kezelés alatt álló gyermekek számára biztosítja a videojátékozás lehetőségét, ezzel otthonosabbá és ismerőssé, elviselhetőbbé téve a kórtermet.