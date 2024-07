Érdekes sztorit közölt a Bloomberg: értesülésük szerint csalók a Ferrari céges számláját szerették volna megdézsmálni, méghozzá úgy, hogy konkrétan a cégvezér Benedetto Vignának adták ki magukat.

A hír szerint a maranellói autógyártó egyik meg nem nevezett vezetőjéhez „Vignától”, de addig nem ismert telefonszámról érkeztek WhatsApp-üzenetek, melyekben a kamu-vezérigazgató azt írta, egy sürgős, bizalmas tranzakcióhoz kér segítséget, a kolléga várja a jogászoktól érkező, aláírandó titoktartási nyilatkozatot, és hozzátette, hogy az üzletről már az olasz piaci felügyeletet, valamint a milánói tőzsdét is tájékoztatta.

A ferraris főnökhöz aztán egy telefonhívás is befutott egy, nem a cégvezérhez tartozó számról, melyen azonban Vigna hangja szólalt meg, arról győzködve a beosztottat, hogy végre kell hajtania a titkos tranzakciót.

Bár a hívó a cégvezető hangján és a rá jellemző dél-olasz dialektussal beszélt, azt állítva, hogy az üzlet bizalmas jellege miatt használ más számot, a munkatársban a kérések jellege, valamint az enyhén mechanikus beszéd is gyanút keltett, ezért jelezte, hogy szeretné egy személyes kérdéssel igazolni, hogy valóban Vignával beszél. Amikor az állítólagos CEO-t egy, korábban éppen Vigna által neki ajánlott könyvről kérdezte, nem kapott választ, a csalók bontották a hívást.

Ahogy látható, a Ferrari cégvezérét mesterséges intelligenciával létrehozott-másolt hanggal igyekeztek megszemélyesíteni – sajnos ez nem pusztán ilyen szinten működik, a generatív MI-k elterjedésével lassan szinte bárki és bárkit megpróbálhat átverni ilyen módszerrel, ez lehet az „unokázós” hívások új, sokkal veszélyesebb formája – arról nem is beszélve, hogy nem is csak a hangot, de már az arcokat, a mimikát sem nehéz gépi úton hamisítani, így akár videohívásban is használható a technológia.

A Bloomberg hozzáteszi, hogy nem ez az első ilyen, magas szintű cégvezetőt érintő csalási kísérlet, egy általuk megszólaltatott kiberbiztonsági szakértő azt mondta, az idei évben ugrásszerűen megnőtt a hangklónozásos esetek száma.

A Ferrari nem kívánta kommentálni a történetet a Bloombergnek.