A nemrégiben a magyar piacra is visszatért személyszállítási szolgáltató, az Uber idén nyáron nagyot gurít Európában, Ibizától Párizsig, Velencétől Korfuig kontinensszerte hajókra ülteti utasait.

A cég szeretné tovább erősíteni jelenlétét, brandjét Európában, ennek keretében kínál különböző hajós lehetőségetek az Uber Boat keretében, jelentették be a hét elején.

Görögországban már tavaly elindult a hajótaxizási szolgáltatás Míkonosz szigetén, az idei nyári szezonra pedig már Athénban, Korfun és Szantorinin is elérhetővé tette azt.

Bár ott talán eddig is bőséges volt a kínálat, Velence is az Uber is igyekszik betörni a vadászterületre, a gondolák és vaporettók városában a hatszemélyes limóhajóikon 120 euróért (47 ezer Ft) viszik ide-oda a turistákat.

A spanyol Ibizán is idén veti meg a lábát az Uber Boat, méghozzá rögtön luxusajánlattal: a nyaralók Sunseeker jachtokat (nyitóképünkön) bérelhetnek 8 órás hajókirándulásra, 1600 euróért (kb. 630 ezer Ft) akár nyolc utas élvezheti a Földközi-tengeri kirándulást, az árban a hajóskapitány egy üveg(!) pezsgő és helyi csemegék is benne vannak, plusz a kikötőbe és onnan vissza tartó, sokkal hagyományosabb, négykerekű Uber-fuvar is benne van.

Az olimpiából sem akar kimaradni a kvázitaxis cég: a három hét múlva induló nyári játékokon a Szajnán üzemeltet majd elektromos hajtású Uber Crusie hajókat, melyeken az utasok egy-egy pohár pezsgővel a kézben a folyóról csodálhatják Párizs nevezetességeit, ráadásul ingyen.