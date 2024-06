Itt a labdarúgó-Európa-bajnokság negyedik játéknapja, újabb három csoportkör zajlik a németországi EURO 2024-en.

A mai meccsek közül a D csoport főműsoridős (21 óra) összecsapását, Ausztria és a 2018-as világbajnok Franciaország mérkőzését választottuk, hogy autós párbajos sorozatunkban a csapatkapitányok járgányait „ütköztessük”.

Ausztria – Marcel Sabitzer

Az osztrák válogatott kapitánya Marcel Sabitzer, a 30 éves középpályás megfordult már a Red Bull Lipcsénél és Salzburgnál is, kölcsönjátékosként a Manchester Unitednál is járt, jelenleg a Borussia Dortmund alkalmazásában áll.

Nem rossz pályafutás, ennek ellenére a 78-szoros válogatott focista autóiról meglepően kevés információ áll rendelkezésre, két éve egy Audi Q8 e-tron Sportbackkel lehetett látni, így azt indítjuk mai párbajunkban.

Franciaország – Kylian Mbappé

A még mindig csak 25 éves Kylian Mbappéről valószínűleg a foci iránt kevésbé érdeklődő közönség is hallott már, hiszen a francia válogatott kapitánya a 2012-18-as szezonban robbant be a Paris Saint-Gemrainnél, és már 2017-ben is válogatottként szerepelt.

Mbappé pályára lépett a 2018 és a 2022-es vb-n, a 2020-as (’21-es) Eb-n, ez a negyedik nagy nemzetközi tornája. Klubszinten a monacói kezdetek után 2018 óta a már említett PSG-nél rúgta a bőrt, ahol elég szépen keresett is, nemrég pedig átigazolt a Real Madridhoz, ahol minden bizonnyal még többet kaszál majd.

A csatár autógyűjteményében az unalmasabb Audik, BMW-k, Mercedesek és Volkswagenek mellett az évek során került például Ferrari 488 Pista is, egzotikuma miatt természetesen ezt választjuk.

Audi Q8 e-tron Sportback Ferrari 488 Pista Erőforrás Villanymotor 3,9 literes, ikerturbós V8-as benzinmotor Teljesítmény 370 kW (496 LE) 530 kW (710 LE) Gyorsulás (0-100 km/h) 5,6 mp 2,85 mp Végsebesség 200 km/h 340 km/h Fogyasztás (WLTP, 100 km) 21 kW 12,8 l

Ugyan az Audi villanyautója is kiváló járgány, a maranellói sportkocsi más kategória – a különbség valószínűleg tükrözi a két csapat közti erőviszonyokat is…

Nálad melyik autó a nyerő? Audi Q8 e-tron Sportback 17% (1) Ferrari 488 Pista 83% (5)

Ki győz az esti meccesen? Ausztria 0% () Franciaország 100% (5) Döntetlen lesz 0% ()

