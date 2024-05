Februárban jelentették be, hogy a Regent Seven Seas luxus-hajóutakat szervező cég a Forma-1-es Aston Martin-csapat partnere lett. Ez még nem nagy durranás, minden csapat számos szponzorral rendelkezik, de ebben az esetben ki is maxolják a szinergiát, ugyanis a héten már egy közös utat is hirdettek.

A 2025 nyarán, még pontosabban július 22-én kezdődő, 10 éjszakás Földközi-tengeri körúton a Splendor nevű az Aston Martin utcai modelljei mellett ott lesz a csapat versenyautójának replikája, akad majd szimulátor is, ráadásul a versenyistálló több tagja is tart majd beszélgetéseket, workshopokat az F1 iránt valóban érdeklődő utasoknak.

Az Aston Martin „arca” a csapat nagyköveteként alkalmazott egykori Arrows-, Jaguar-, McLaren- és Ferrari-tartalékos, Pedro de la Rosa lesz – stílusosan, hiszen az út éppen szülővárosából, Barcelonából indul.

A körút során az állomásokon – Valencia, Ibiza, Palma de Mallorca, Marseille, Saint Tropez, Monaco, Portofino, Livorno és Róma – különböző autós, autósportos programokat is kínálnak az utasoknak, sőt, csomagban akár a Forma-1-es Magyar Nagydíjra szóló jegyeket is kérhetnek a leendő utasok.

A hajón természetesen minden megszokott szolgáltatás elérhető lesz, éttermek, bárok, wellnessrészleg, színház stb., ahogy kell.

Az Aston Martin-os hajókázás persze nem lesz olcsó, a jegyek egy főre 8290 eurónál (3,2 millió Ft) kezdődnek – ennyiért 28,5 négyzetméteres, befelé néző kabin jár –, míg a csúcs az 52 000 eurós (20,2 millió Ft), több mint 400 m²-es lakosztály.