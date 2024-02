Az azóta a Renault-nál és a McLarennél is megfordult, már sokszoros dobogós, kétszeres futamgyőztes Carlos Sainz még 2015-ben – Max Verstappennel együtt – mutatkozott be a Forma-1-be a Red Bull kisebbik csapatánál, a Toro Rossónál.

A spanyol pilóta által abban az idényben versenyhétvégén használt egyik kerékből mára pofás – és nem túl drága – gyűjtői tárgy lett: a sárga, azaz lágy keverékű Pirelli P Zero és az APP Tech felni kombinációjára üveglapot erősítettek, így az F1-es tárgy bútorrá lépett elő.

A Sainz általi (akár 300 km/óra feletti tempós) használatot a felnin található, a spanyol pilóta 55-ös rajtszámát tartalmazó matrica igazolja, de keréken megtalálható az F1-et felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vonalkódos címkéje is.

A 13 colos kerékből kialakított mutatós, kb. 40 centi magas, 70 cm átmérőjű dohányzóasztalra a Bring a tralier oldalán ma éjszakáig zajló aukción lehet licitálni, ha valaki kedvet kapott hozzá, bátran nekifuthat, a legmagasabb ajánlat a cikk írásának pillanatában mindössze 700 dollár, azaz bő 250 ezer Ft.