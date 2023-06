Az ausztrál BruderX egy, az egyéni igényekre szabható, „mindent kibíró” lakókocsik tervezésére és építésére szakosodott cég, mely az elmúlt pár évben igen komoly járgányokkal állt elő.

Legújabb modelljük az EXP-7-es (méretben a korábbi, kisebb 6-os és a nagyobb 8-as közé esik), mely akár hat főnek nyújthat mobil szállást – szinte bármilyen terepen.

A 5,76 méter hosszú, 1,91 méter széles, 2,4 tonna önsúlyú, 3,5 tonnával vontatható, álló helyzetben összesen 5,4 tonnás tengelyterhelést felmutató EXP-7-es a BruderX által kifejlesztett felfüggesztéssel a legbarátságtalanabb off-roados helyeken is biztosan kapaszkodik, a gyártó állítása szerint a kétszer két kerék lejtőn, sziklás, gödrös felületen is állandó tapadást biztosít – ebben a 65 cm-es hasmagasság is segít. Csak legyen, ami elhúzza!

A világ végére is elvisz a világvége-lakókocsi 1 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 2 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 3 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 5 /14 Fotó megosztása: 6 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 7 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 9 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 10 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 11 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 13 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: 14 /14 Fotó: BruderX Fotó: BruderX Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A beltérbe mindkét oldalon bejárati ajtó vezet, ráadásul újításként ennek közelébe építették be az integrált mosdót, zuhanyzót, amely így sárszobaként is funkcionál, hogy befelé ne vigye a koszt az ember. Az EXP-7-es 280 literes tisztavíz-tartállyal rendelkezik.

Odabent a hálórész utáni kanapék a karon nyitható-visszahajtható asztalnak köszönhetően pillanatok alatt étkezővé alakulnak. Minden bizonnyal lesz is mit tálalni, ugyanis a belső 139, valamint a külső 60 literes hűtőszekrényekbe bőven lehet pakolni, a benti konyha mellett pedig a lakókocsi bármelyik oldalra kitolható, szabadtéri sütést-főzést lehetővé tevő modul is van. A kényelmet és praktikumot beépített mosógép, mikrohullámú sütő, fejlett hifi fokozza.

Az EXP-7-es „jokere” az energia-önellátás: a 10,8 kWh-s akkumulátort a tetőn található 1245 W-os napelemes rendszer töltheti.

A nemrég a téli terepes teszteken is átesett EXP-7-es fenti konfigurációja természetesen csak amolyan demó, a megrendelő elképzeléseit, igényeit a konstrukció szabta határokon belül igyekeznek kielégíteni a cégnél. A BruderX lakókocsija 55-57 millió forintnak megfelelő árról indul, amit minden bizonnyal lehet jóval magasabbra is tornászni.