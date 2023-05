Retrós autóval ünneplik a fociklub bajnoki címét

Múlt csütörtökön az SSC Napoli 33 év után újra olasz bajnoki címet szerzett, miután az Udine otthonában 1–1-es döntetlent ért el, és már 5 fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán.

A dél-olasz városban, és az olasz klubfocit követők népes nemzetközi táborában is nagy volt az öröm – nyilván a szurkolók körében –, a Napoli harmadik olasz bajnoki címét pedig számos módon ünnepelték és ünneplik azóta is.

Például autóval, még pontosabban autómodellel, ugyanis máris piacra dobta egy erre szakosodott cég a Fiat 126-os (hazánkban inkább lengyel lincencváltozata, a Kispolszki ismert) napolis változatát.

Az 1:18-as méretarányú kis Fiat a csapat hagyományos világoskék-fehér színeit, mintáit viseli, a kasztnin pedig „kézzel festve” ott szerepel a klub alapításának évszáma, 1926, a „Hajrá, Napoli”, a „Köszi, srácok!”, „A nap, amikor beléd szerettünk”, valamint a „Bocs a késésért, a harmadik után megyünk tovább” feliratok.

A Laudoracing Model ünnepi focis gyártmányaiért 91,58 eurót (34 100 Ft) kérnek, de aki szeretne egyet, annak sietnie kell az előrendelésel, mert a limitált kiadást csak 1926 példányban készítik el.

Fiat 126, Polski Fiat 126p

1972-ben mutatták be a Fiat 126-ost, amelyet az új 500-as utódjának szánt az olasz gyártó. Hazájában 1980-ig, a keleti blokkban viszont a Lengyelországban készült licencváltozatot, a Polski Fiat 126p-t egészen 2000-ig gyártották – a nyolcvanas években a hazai utakon is számtalan futott belőlük, tüsszögő-köhögő hangjukról már látatlanban is megismerte őket mindenki.