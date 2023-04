Az All Nippon Airways (ANA) nemrégiben jelentette be, hogy a június 4-étől a sokak által kedvelt Pokémon-univerzum zsebszörnyeivel díszített repülőgépet állít rendszerbe.

A Pikachu Jet NH névre hallgató, alapesetben 259 utas szállítására alkalmas Boeing 787-9-es teljes törzsét beborítják a figurák, többek között Pikachut, Charizardot, Latiast, Latiost, Vivillont és egyéb repülő pokémonokat lehet felfedezni, sőt, a hajtóműbe is elrejtenek egy-két szörnyet, ezeket a valóságban láthatják majd meg az utasok.

A Pikachu Jet NH első körben júniustól október végéig röpköd majd Hanedából kilenc különböző célállomásra (Bangkok, Honululu, Ho Si Minh-város, Jakarta, Manila, Sydney, Szingapúr, Újdelhi és Vancouver), ám a franchise-t birtokló Nintendóval való együttműködés, a Pokémon Air Adventures keretében összesen öt évig szolgálhat majd, így az idén lemaradó rajongók később is kipróbálhatják majd a különleges gépet.

A Pokémon-tematika nem merül ki a festésben, az ANA ígérete szerint a beltérben is feltűnnek majd ilyen motívumok, a kisebbeknek játékok, rajzfilmek is elérhetők lesznek, és persze különböző pokémonos termékeket is lehet majd venni akár a fedélzeten, akár reptéri üzletben, akár otthonról, online.

Tegyük hozzá, nem ez az első pokémonos utasszállító: az ezredforduló óta az ANA, valamint egyéb légitársaságok is reptettek már hasonlókat.