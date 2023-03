A stressz alapvetően ösztönös reakció, amelyhez manapság leginkább negatív képzetek társulnak. Holott létezik pozitív stressz is: ilyen lehet például, amikor házasságot köt valaki, elutazik valahová vagy sikeresen teljesít egy vizsgát. Tény és való, hogy a pozitív stresszből sokkal kevesebb jut az életünkben, mint mondjuk a negatívból. A teljesítménykényszer vagy a párkapcsolati krízis miatt jelentkező stressz sokkal gyakoribb, és rendkívül negatív hatással van mind a viselkedésünkre, mind a testünk működésére.

Természetes reakció

Stresszhelyzetben gyorsul a szívverés, emelkedik a vérnyomás és nő a vércukorszint. Sokan ilyenkor úgy érzik, mintha a torkukban dobogna a szívük, vagy egyszerűen összeszorul a gyomruk. Ez természetes, hiszen ilyenkor azok a folyamatok aktiválódnak a szervezetünkben, amelyek a küzdéshez vagy a gyors meneküléshez szükségesek.

A stressz hatással van az agyban található hipotalamusz működésére, amely egyebek mellett olyan funkciók szabályozásában tölt be fontos szerepet, mint például a pulzusszám, az alvás-ébrenlét ritmus vagy éppen a testhőmérséklet fenntartása. A stressz emellett az agyalapi mirigy működését is befolyásolja. Ez azért probléma, mert a hipofízis termeli a többi között az oxitocin nevű hormont, amelyet sokan a szülés során a méh összehúzódásához szükséges hormonként ismernek, de emellett szorongáscsökkentő hatása is van.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a folyamatos idegeskedéssel és a hajszolt életmóddal tartósan fokozott működésre késztetjük a mellékvesét, amely egy idő után nem tud elegendő mennyiségű kortizolt előállítani. Ez lényegében az alvás-ébrenlét, valamint a fizikai és mentális aktivitásokért felel, vagyis nagyon fontos hormonról van szó. A hosszan tartó stressz következtében lecsökkenő kortizolszint első jele lehet a fáradékonyság vagy az ingerlékenység. A kortizolhiány ráadásul hatással lehet az egész hormonrendszerre, ezáltal progeszteronhiányhoz, valamint pajzsmirigy-alulműködéshez is vezethet.

Összességében tehát, ha hagyjuk, hogy a stressz állandósuljon az életünkben, akkor olyan problémákkal szembesülhetünk mindennapjaink során, mint például az állandó testi és lelki kimerültség, a fokozott vagy csökkent étvágy, a libidócsökkenés vagy a krónikus alvászavar.

Mit tehetsz a stressz ellen?

A szakemberek a túlzott mértékű és hosszan tartó stressz hatásainak ellensúlyozására általában életmódváltást javasolnak. Vagyis azt szokták ajánlani, hogy azok, akik ilyen problémával küzdenek, feltétlenül iktassanak be az életükbe több mozgást, relaxációt, pihenést, illetve figyeljenek oda az egészségesebb étkezésre. Fontos lehet mindemellett megszabadulni a túlsúlytól, illetve javasolt leszokni a dohányzásról és célszerű mérsékelni az alkoholfogyasztást.

Minderre azért van szükség, mert ha valaki lebecsüli vagy elhanyagolja a túlzott mértékű stressz hatásait, az minden bizonnyal komoly szív- és érrendszeri betegségekkel, refluxszal, szorongással, súlyosabb esetben cukorbetegséggel, pánikzavarral lesz kénytelen megküzdeni későbbi életében. Jól látható tehát, hogy nem szabad elhanyagolni a stresszel kapcsolatos problémákat, mert az állandósult feszültség komoly betegségekhez vezethet!

HIRDETÉS Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Vény nélkül kapható gyógyszer