Bár a nagyközönség kevésbé ismeri, az óraértők körében nagy respekttel bír a svájci Zenith, az 1865-ben alapított luxusóragyártó az egyik legrégebben folyamatosan működő ilyen műhely.

A Zenith nevéhez fontos elsőség is kötődik: az 1960-as években több óragyártó is párhuzamosan dolgozott az első automata kronográfszerkezeten, és amikor a Zenithnél arról értesültek, hogy a Heuer-Hamilton-Breitling 1969 márciusában tervezi bemutatni a maga kaliberét, belehúztak, hogy az év januárjában le tudják leplezni saját darabjukat, mely így joggal viselhette az El Primero, azaz „az első” nevet. (Tegyük hozzá, a Zenith csak prototípusokkal tudott előállni, piacra dobható automata kronográfokkal a fenti trió és a japán Seiko is megelőzte.)

Az El Primero köré az évtizedek során komoly kultusz épült – melyben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy 1988 és 2000 között a Rolex is ezt a szerkezetet használta a jóval híresebb Daytona modelljeiben –, manapság pedig a Zenith igyekszik kitörni a rétegmárka státuszából.

Ennek keretében lett például a 2021-ben útjára indított, előremutató, villanyautós tereprali-bajnokság, az Extreme E hivatalos időmérő partnere, a 2023-as szezon múlt hétvégi indulására pedig új El Primero-kollekcióval állt elő a svájci gyártó.

Autógumikból készült ez a tízmilliós karóra

A sportos Defy szériába tartozó négy karóra a 2022-es idény négy fordulóját idézi meg, a sárga a szaúd-arábiai Desert X Prix, a narancs a szicíliai Island X Prix, a lila az Uruguayban tartott Energy X Prix, a barna pedig a chilei Copper X Prix párja.

Mind a négy óra szénszálas anyagból és titánból készült tokkal érkezik, a zafírüveg alatt, odabent az El Primero 21 kaliber nyújt századmásodperces pontosságú stoppert és 50 órás járástartalékot.

Az óraszíj az Extreme E első szezonjában használt Continental abroncsokból származó újrahasznosított anyagot is tartalmaz, ahogy a kollekciót tartalmazó, ütés- és vízálló doboz is a versenyeket megjárt gumikból, ponyvákból reciklált anyagokból épül fel.

A limitált, színenként mindössze 20 darabban készülő órák egyenként 26 900 svájci frankba, azaz 10,8 millió forintba kerülnek, ám a vásárló ezért az összegért a kronográfon kívül egy, az Extreme E résztvevői által dedikált, versenyen használt bukósisakot, az idei szezon egyik fordulójára szóló VIP-meghívást, valamint a széria alapítójával, Alejandro Agaggal és a Zenith vezérigazgatójával, Julien Tornare-ral való találkozást is kap.