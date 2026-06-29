Június 24-én, szerdán egy lengyel szakaszon egy furgon váratlanul megállt a síneken. – írja a fakt.pl A PKP PLK (a lengyel vasúthálózat-üzemeltető) által közzétett sokkoló felvételen jól látszik, ahogy a láthatóan feszült sofőr kipattan, és idegesen elkezdi körbejárni a járművet. Minden jel arra utal, hogy egy hirtelen jött műszaki hiba okozta a bajt, és az indítózás sem hozott eredményt.

Életmentő lépések, amik elmaradtak

A vasúttársaság nem véletlenül hozta nyilvánosságra a felvételt: a történet tankönyvi példája annak, mit nem szabad tenni egy ilyen kiélezett, másodperceken múló helyzetben. A lengyel hatóságok kiemelték: a sofőr a legfontosabb és legkézenfekvőbb megoldást hagyta figyelmen kívül.

Nem tárcsázta a 112-es segélyhívót, és nem diktálta be a vasúti átjáró azonosító számát – ez pontosan az a rendszer, ami itthon a fénysorompó oszlopára ragasztott sárga matricákról lehet ismerős. Egy ilyen hívással a diszpécserek azonnal értesíteni tudták volna a közeledő vonat mozdonyvezetőjét, és megállíthatták volna a forgalmat az érintett szakaszon.

A bevált vészforgatókönyvek aktiválása helyett a furgonos úgy döntött, izomerővel oldja meg a problémát. Először egyedül, majd más autósok és a járókelők bevonásával próbálta letolni a mozgásképtelen járművet a sínekről. A hősiesnek tűnő, ám valójában életveszélyes küzdelem az utolsó pillanatig tartott, de az erőfeszítések végül hiábavalónak bizonyultak: az autót nem sikerült időben megmozdítani.

Ebben a helyzetben pedig az integetés már hiábavaló próbálkozás volt, a vonat nem tudott lelassítani teljesen, így elkaszálta az átjáróban rekedt járművet.

Magyar helyzet

Magyarországon már vannak vasúti átjárókban vészhelyzeti azonosító táblák, csak nem teljesen országos lefedettségű a rendszer. 2025 elején a MÁV-csoport közleménye szerint Budapesten és Pest megyében mintegy 230 vasúti és 50 HÉV vasúti átjáróban helyeztek ki ilyen táblákat.

Veszélyhelyzet esetén a táblán szereplő információk alapján a vasúttársasághoz, illetve a HÉV-hez közvetlenül befutó telefonos bejelentéssel – a vasúti átjáró helyének pontos beazonosítása mellett – a MÁV azonnal be tud avatkozni a balesetveszély elhárítása, a tragédiák megelőzése érdekében.

Ha nincs ilyen tábla a közelben, akkor marad a 112, ami szintén hasznos lehet. Magyarországon ugyanis működik az az AML (Advanced Mobile Location) funkció ami segíti a hívásfogadó operátort a segélykérés helyszínének gyorsabb és pontosabb meghatározásában, az AML segítségével akár 5 méteres pontossággal be tudják azonosítani a segélyhívás helyszínét abban az esetben, ha a hívást iOS vagy Android rendszerű okostelefonokról indítják.