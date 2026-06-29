Az aszfalt felett őrködő kamerák újra és újra rögzítenek olyan megdöbbentő, szakmailag teljesen érthetetlen manővereket, amiket ép ésszel egyszerűen nehéz felfogni. A lengyel hatóság most egy ilyen esetet emelt ki elrettentő, oktató példaként.

A közzétett felvételen egy BMW vezetőjét láthatjuk, aki megmagyarázhatatlan okból úgy dönt, hogy megfordul az autóúton – mindezt közvetlenül a szemből érkező, autópálya-tempóval haladó forgalom orra előtt. Miután az akciót kisebb csodával határos módon túlélte, szépen beáll a forgalommal szemben a leállósávba.

Mintha ez az orosz rulett még nem lett volna elég, emberünk egy rövid hatásszünet után megismétli az egész életveszélyes mutatványt, csak éppen az ellenkező irányba fordulva.

Csak a vakszerencsén múlt a tömegszerencsétlenség

Szinte felfoghatatlan az a fokú felelőtlenség és sötétség, amit a volán mögött ülő illető bemutatott, és tényleg pusztán a szerencsén múlt, hogy a történet nem végződött roncstemetővel. A lengyel autópálya-kezelő a videó kapcsán újra nyomatékosan emlékeztet mindenkit – és ez a magyar utakon, a KRESZ szerint is kőbe vésett alapvetés –, hogy a gyorsforgalmi utakon szigorúan, a legkisebb kompromisszum nélkül tilos: