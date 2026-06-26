A Ferrari Enzo már önmagában is a kétezres évek autós posztereinek alfája és ómegája. Két év alatt mindössze 400 darab hagyta el Maranellót, a kabin mögött üvöltő, 660 lóerős szívó V12-es pedig a mai napig garantálja a libabőrt. Ha viszont ez a szénszálas műalkotás a klasszikus, ezerszer látott Rosso Corsa helyett a rendkívül ritka Rosso Dino árnyalatban pompázik, az már a több Ferrarit birtoklók pulzusát is megemeli.

Sőt, annyira izgató tud lenni egy ilyen ajánlat, hogy valaki képes volt netes licittel, látatlanban, csak a monitoron megjelenő képek alapján megadni a kocsiért 13 millió dollárt, vagyis 4 milliárd forintot a duPont Registry Live-on. Ezzel a szédítő összeggel a narancsos Enzo hivatalosan is minden idők legdrágább, tisztán online árverésen értékesített autójává vált.

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Eddig az online csúcstartó egy LaFerrari Aperta tartotta, amelyért 2022-ben 5,36 millió dollárt fizettek a Bring a Trailer platformon.

A legdrágább Enzo is idén bukkant fel 2026 januárjában, a Mecum Kissimmee hagyományos, “fizikai” árverésén: egy sárga (Giallo Modena) példány egészen elképesztő, 17,88 millió dollárért cserélt gazdát.

De miért ér egy 2003-as modell ennyit?

A varázslat a festékben és az ehhez társuló múltban rejlik. A Rosso Dino nem csupán egy sima tétel a színskálán. Enzo Ferrari tragikusan fiatalon elhunyt fia, Alfredo „Dino” Ferrari emlékét őrzi a történelmi tónus, amelyet a hatvanas években egy legendás 250 GTO-n láthatott először az autós világ.

Bő fél évszázadnyi csend után az autó első tulajdonosa, a gyűjtő Gerald Barnes kérte, hogy a Ferrari Tailor Made programján keresztül fújják újra erre az árnyalatra a modernkori csúcsmodellt.

És itt jön a történet legzseniálisabb csavarja: Barnes annak idején mindössze 2364 dolláros felárat fizetett az egyedi fényezésért az autó 662 694 dolláros alapárához képest. Mai szemmel nézve ez egy gombokért behúzott extra, egy apró rubrika az opciós listán, ami bő húsz évvel később sok millió dolláros prémiumként térült meg a piacon.

Makulátlan technika

A szóban forgó ritkaság persze nem csak a történelmi festékréteg miatt vonzotta a liciteket. Az órájában mindössze 3758 mérföld (durván 6048 kilométer) van, állapota pedig a szó legszorosabb értelmében véve makulátlan.