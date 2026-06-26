Három magyar mélységi felderítő katona most olyan kiképzési lehetőséget kapott, amilyen nem mindennap adódik egy magyar honvéd életében: egy C–17 Globemaster III repülőgépből hajtottak végre ejtőernyős ugrást.

Az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred katonái az MH Különleges Műveleti Parancsnokság állományával együtt gyakoroltak. A feladat nem egyszerű látványugrás volt: taktikai légcellás ernyőkkel kellett pontosan célba érkezniük, vagyis a gyakorlat lényege a precíz végrehajtás, a tervezett leszállási pont elérése és a különböző légi eszközökből végrehajtott ugrások tapasztalatainak bővítése volt – írja a Honvédelem.

Ez különösen fontos a mélységi felderítők esetében, hiszen feladataik jellegéből adódóan változatos környezetben, sokszor gyorsan változó helyzetekhez alkalmazkodva kell dolgozniuk. Minél többféle repülőeszközből, minél többféle körülmény között gyakorolnak, annál nagyobb rutint szereznek, ami éles helyzetben jól jön.

A mostani ugrást az tette igazán különlegessé, hogy a katonák nem egy kisebb repülőgépből vagy helikopterből ugrottak, hanem a C–17 Globemaster III-ból, amely a világ egyik legismertebb és legsokoldalúbb katonai teherszállítója. A négy hajtóműves óriásgép katonákat, járműveket, rakományt, humanitárius segélyt és egészségügyi felszerelést is képes nagy távolságra eljuttatni, de ejtőernyős és teherdobási feladatokra is alkalmas.

Ezek a gépek a pápai repülőbázison szolgálnak a SAC-program keretében (Stratégiai Légiszállítási). A programban 12 nemzet vesz részt, a résztvevők közösen működtetik a három C–17-est.

A C–17 Globemaster III nem véletlenül számít a világ egyik legsokoldalúbb katonai szállító repülőgépének. A Boeing által gyártott típus 53 méter hosszú, fesztávolsága közel 52 méter, magassága majdnem 17 méter. A gépet négy Pratt & Whitney F117-PW-100 sugárhajtómű mozgatja, egyenként több mint 40 ezer font, vagyis nagyjából 180 kilonewton tolóerővel.

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A raktér mérete is jól mutatja, milyen kategóriáról van szó: a tehertér több mint 26 méter hosszú, 5,5 méter széles és 3,7 méter magas. A gép farokrészén található nagy rámpán keresztül járművek, konténerek, raklapos áruk vagy katonai felszerelések is gyorsan berakodhatók. A C–17 maximális hasznos terhe 77,5 tonna, de ejtőernyős műveleteknél akár 102 katonát is képes szállítani és dobni, felszereléssel együtt.

Utazósebessége nagyjából 450 csomó, vagyis körülbelül 830 km/óra, szolgálati csúcsmagassága 13 700 méter körül van. Légi utántöltéssel gyakorlatilag globális hatótávolságú, de nagy terheléssel, utántöltés nélkül is több mint 4400 kilométert képes repülni. Ez teszi alkalmassá arra, hogy katonai műveletek, humanitárius feladatok, nemzetközi missziók, vagy akár egészségügyi evakuálások során is bevethető legyen.