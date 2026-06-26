Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután közölte, hogy a rendkívüli hőség miatt egyebek mellett a honvédség, az önkormányzatok, a karitatív szervezetek folyamatosan gondoskodnak az emberek ivóvízellátásáról, palackos vizet osztanak országszerte, jellemzően köztereken, a MÁV, a Volán, a GYSEV vonalain, de az autópályák mellett is.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. csütörtökön már meg is kezdte a vízosztást az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán több helyen, szükség szerint pihenőhelyeken és a főpályán is. Az MKIF hálózatán a következő napokban – különös tekintettel az M1 bővítés alatt álló szakaszára – a hőségriadó idején, forgalmi dugóban, ahol erre szükség van, kollégáink vizet biztosítanak az utazóknak – írták.

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