A középkorú korosztálynak még van emléke arról, hogy fér el egy egész család egy Trabant, Fiat Polski 126p utasterében. A fiatalabbaknak pedig megvan az élmény amikor a Balaton felé suhan a régi Suzuki Swift öt utassal, csomagokkal. Elfértünk, de a folyamatos fejlődés, haladás, és profit eltiporta az apró autók piacát.

Ez a folyamat pedig addig súlyosbodott, hogy már hivatalos tanulmány figyelmeztet a hájas bálnák módjára utakon hömpölygő autók jelentette veszélyre.

2000 óta az újonnan forgalomba helyezett járművek átlagosan évi 1,2 centiméterrel nyúlnak meg, miközben 0,5-0,5 centiméterrel lesznek magasabbak és szélesebbek. – írja a Transport & Environment (T&E) tanulmánya.

Ez a tudományos értekezés ráadásul még egy fájó pontra rávilágít: : az autók mérete immár két és fél évtizede töretlenül és egyenletes ütemben növekszik, miközben az átlagos családmodell egyre zsugorodik. Tehát kevesebb ember ül az egyre nagyobb acéltartályokban.

Se állni, se menni nem jó ekkora batárokkal

A gépjárművek „felfúvódása” nemcsak a zöldeket, hanem magukat a sofőröket is egyre inkább frusztrálja. A parkolás már most is sok helyen rémálom, az előrejelzések szerint pedig, ha a jelenlegi trendet nem sikerül megfékezni, a városok 2040-re az utcai parkolóhelyek 8,5–14 százalékát veszíthetik el pusztán az autók túlméretezettsége miatt. Csak Londonban és Berlinben városonként mintegy 100 ezer parkolóhely tűnhet el az irreálisan megnőtt nyomtávok és kasznik miatt.

„Ez a megállíthatatlan autós terjeszkedés felvet egy roppant kritikus kérdést: hol a határ? Mikor állunk meg?” – tette fel a költői kérdést Lucien Mathieu, a T&E elemzője, hangsúlyozva, hogy ez a drámai tendencia súlyos következményekkel jár a közlekedésbiztonságra, és felgyorsítja a városi életterek erózióját. „A lineáris trend napnál is világosabb.”

A tanulmány szerzői két lehetséges forgatókönyvet modelleztek. Az egyikben az autók a jelenlegi ütemben híznak egészen 2040-ig, a másikban pedig egy amolyan „racionális méretcsökkentéssel” a 2015-ös szintre húzzák vissza a járműflották átlagos kiterjedését.

Ha az optimálisabb eshetőséggel hasonlítjuk össze a jelenlegi trendet, a számok sokkolóak: az autók folyamatos növekedése 2040-re éves szinten további 2600 közlekedő halálát okozná. És a fizika továbbra is diktál: az egyre nehezebb és nagyobb testek mozgatásához szükséges extra energiaigény évente 100 millió hordó kőolajimporttal, illetve 22,5 terawattórányi plusz villamos energiával egyenértékű.

Ráadásul ezek a számítások még csak nem is kalkulálnak a fokozott károsanyag-kibocsátásból adódó légszennyezés, vagy a klímaváltozás miatti extrém időjárási jelenségek okozta halálesetekkel.

Korlátozás kellene a kutatók szerint

A kutatók megoldási javaslatokkal is előálltak: hatóságilag korlátoznák a motorháztetők magasságát és a karosszéria szélességét, adóztatási eszközökkel fognák vissza a túlméretezett járművek vásárlását, továbbá úgy szigorítanák a járműbiztonsági szabványokat, hogy azok kiemelten kezeljék a kisgyermekek észlelhetőségét a vezetőülésből nézve.

Hannah Budnitz, az Oxfordi Egyetem közlekedéskutató részlegének munkatársa – aki független szakértőként nyilatkozott az ügyben – rámutatott az egyenlet egy másik aggasztó pontjára:

„A nagyobb méretű járművek fokozott veszélyt jelentenek a közlekedés többi résztvevőjére, több helyet foglalnak, és jóval több erőforrást emésztenek fel mind a gyártásuk, mind pedig a mindennapi üzemeltetésük során.”

Budnitz szerint a közzétett prognózisok ráadásul „vélhetően meglehetősen óvatosak”, mivel az elemzés nem számolt a járművek masszív súlynövekedésével. A villanyautók és a hibridek hatalmas akkumulátorcsomagjaival terhelt SUV-k tömege tovább pörgeti az erőforrás-fogyasztást és radikálisan felgyorsítja az aszfaltburkolatok elhasználódását.