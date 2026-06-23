Abban a korban, amikor a legtöbb autós már végleg szögre akasztja a slusszkulcsot, egy floridai veterán úgy döntött, hogy inkább rátesz még egy lapáttal. A Lake County-i hatóságok szerint a 85 éves William Boswortht 177 km/órás tempónál kapták el, miközben az új kora óta birtokolt Nissan 350Z-jével egy Chevrolet Corvette mellett száguldott. A jutalma? Gyorshajtás és illegális utcai versenyzés vádja – írja a Carscoops.com

Két autó, egy üres egyenes

A rendőrségi jelentés szerint az eset június 12-én éjszaka történt a 48-as állami úton. A járőrök arra lettek figyelmesek, hogy egy piros Corvette és egy szürke Nissan 350Z egymás mellett, elképesztő tempóban tép egy olyan szakaszon, ahol a megengedett sebesség csupán 45 mph, azaz nagyjából 70 km/óra.

A mérések szerint a Corvette 200 km/óra feletti tempót ért el, míg Bosworth a Nissannal megfutotta a 177 km/órát, mielőtt sikerült külön-külön mindkét autót félreállítani. A korosodó japán sportkocsi sofőrje persze tagadta, hogy versenyeztek volna. A WECT által megszerzett rendőrségi testkamerás felvételeken az öregúr teljesen higgadtan magyarázza a biztos uraknak, hogy a Corvette hirtelen felé rántotta a kormányt, ő pedig csak „ment egy kört” a kedvenc autójával.

A Corvette-et vezető 57 éves Phillip Signorino szintén bilincsben végezte, és ő sem ismerte el a versenyzést. Olyan védelmi stratégiát választott, amely valószínűleg nem vonul be a jogi kézikönyvekbe: azt állította a rendőröknek, hogy az autója egyszerűen képtelen elérni a hatóságok által mért sebességet.

A helyzet igazi iróniája, hogy az ilyen utak, mint a 48-as főút, gyakran hosszú, belátható egyenesekkel, széles sávokkal és biztonságos geometriával épülnek meg.

Ezek a tervezési sajátosságok szinte önkéntelenül is gyorsabb hajtásra ösztönzik a sofőröket, miközben a kihelyezett sebességkorlátozások maradnak egy alacsony szinten. A közlekedésmérnökök régóta hangoztatják, hogy az út kialakítása sokkal hatékonyabban formálja a vezetők viselkedését, mint a puszta rendőri jelenlét és a büntetések.

Így néz ki a 350Z:

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Ez persze nem mentség a kétszáz körüli száguldásra, de ad némi kontextust. Egy biztos: remélhetőleg mindannyiunkban megmarad a vezetés iránti szenvedély, mire elérjük Bosworth korát.