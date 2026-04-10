A dunaújvárosi rendőrök elfogták a kulcsi férfit, aki semmibe vette a KRESZ-t, a józan észt, meg úgy nagyjából mindent, ami a biztonságos közlekedéshez kell – számolt be az esetről a Fejér Vármegyei Rendőrség.

A Kenyérgyári úton akarták igazoltatni az autóst, aki a megállás helyett irányt váltott majd menekülni kezdett. Eközben szembement a körforgalomban , felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, majd végül egy füves területen próbált eltűnni, de a talajviszonyok megakadályozták ebben.

Videón az eset:

A sofőr nem először került szembe a törvénnyel, a múltja alapján a szabályok betartása nála nem igazán alternatíva számára. Az igazoltatás során gyorsan kiderült, hogy a 48 éves férfi már ötször tiltották el jogerősen járművezetéstől. Mostani akciójával mások testi épségét is közvetlen veszélybe sodorta .

A gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették, kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.

