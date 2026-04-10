Azt követően, hogy az amerikai‒iráni fegyverszünet hírére mára elkezdett csökkenni az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon, újabb áresés jön.

Szombaton jelentős árcsökkenésre számíthatunk a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében – tudatta a Holtankoljak.hu. Ennek nyomán a 95-ös benzin literenkénti ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj ára bruttó 25 forinttal csökken.

Mindez azért meglepő, mert egyelőre nincs fegyverszünet, Izrael továbbra is bombázza Libanont, így Irán sem akarja teljesen átjárhatóvá tenni a Hormuzi-szorost. A térségben erősen korlátozott a hajóforgalom. A megszokotthoz képest a forgalom kevesebb mint 10%-on működik, miközben több száz tanker várakozik a térségben, ami a globális olajellátásban továbbra is fennakadásokat okoz.

Bár hivatalosan felmerült a „megnyitás” lehetősége, ez inkább csak részleges és szigorúan ellenőrzött: Irán naponta legfeljebb körülbelül 15 hajót enged áthaladni, katonai felügyelet mellett és előzetes engedélyhez kötve.

Jelenleg Magyarországon a 95-ös benzin piaci ára 697 Ft/liter, míg a gázolaj: 810 Ft/literbe kerül, a külföldieknek. Magyar honosságú autókba továbbra is védett árakon lehet tankolni a benzint 595 Ft/liter, a gázolajat 615 Ft/liter áron.

