Satufék és azonnali hátramenet – mást nem nagyon tehettek az autósok, amikor január 10-én a természet átvette az irányítást a dél-olaszországi Calabria régióban, Scilla városánál.

A Carmelo Magenta által rögzített drámai felvételeken jól látszik, ahogy két sofőr gyanútlanul közelít a Scillát a festői szépségű Chianaleával összekötő alagúthoz, pont a legrosszabb pillanatban. Hirtelen a semmiből egy toronymagas, elemi erejű hullám csap át a partvédművön, brutális erővel zúdulva az aszfaltra és teljesen elzárva az alagút bejáratát.

A videó készítője szerint a képsorok hűen tükrözik a Messinai-szorosban tomboló tenger félelmetes erejét. Nem véletlen a helyszín neve sem: Scilla a görög mitológia rettegett tengeri szörnyéről, Szülláról (Scylla) kapta a nevét. A legenda szerint ő és a szoros túloldalán tanyázó Kharübdisz rengeteg tengerész halálát okozta az ókorban. Most úgy tűnik, a mitológiai szörny egy pillanatra újra megvillantotta a foga fehérjét.

A történet szerencsére “happy enddel” zárult: az olasz híradások beszámolója szerint az ijesztő vízi ostrom során egyetlen autós sem sérült meg, a sofőrök megúszták a kalandot egy kiadós ijedtséggel.