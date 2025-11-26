Hivatalos: a méret a lényeg. Legalábbis ez az üzenete az Ontariói Tartományi Rendőrségnek, akik kizárólag a személygépjárművekben szállítható rakomány törvényi méreteire gondoltak.

Hagyunk egy percet, hogy mindenki kiverje a rossz gondolatokat a fejéből, de a hatóság valóban dorgálásban részesített egy sofőrt, amiért nem volt túl eszes. A sors iróniája, hogy az illető történetesen éppen egy Smart ForTwo volánja mögött ült.

A virálisan terjedő közösségi médiás bejegyzések szerint a hatóságok tegnap kora reggel állították meg a járművet, ami saját dimenzióin feltűnően túlmutató rakományt szállított. . Bár a létra pontos méretéről nincs hivatalos adat, az első generációs ForTwo mindössze 2500 milliméter hosszú.

Ha mindez nem lenne elég hajmeresztő, a létrát egészen a műszerfalnak tolták, rögzítés gyanánt pedig látszólag csupán némi laza kötelet használtak. A szerkezet hátsó háromnegyede így szabadon lógott a levegőben, csak a katasztrófára várva.

A rendőrök nem értékelték a mutatványt, és megbírságolták a sofőrt a nem megfelelően rögzített rakomány miatt. A kaland végül 30 ezer forintnyi bírsággal ért véget.

Bár a ForTwo tavaly bevonult a történelemkönyvekbe, a Smart nemrég bejelentette az utódmodell terveit, amely a #2 nevet viseli majd. A tervek szerint a jövőre debütáló, tisztán elektromos modell egy „vadonatúj, kifejezetten ultrakompakt járművekhez fejlesztett saját architektúrára” épül. A létrákat azonban ehhez is érdemes lesz otthon hagyni.