A svájci Colombier-ben egy kereszteződésnél előfordul, hogy az autósoknak több mint tíz percet kell várakozniuk a pirosnál. Ezt a várakozási időt számos sofőr végtelennek tartja a helyi RTN média szerint. A villamos áthaladása, az iskolából távozó diákok és a sportkomplexum megközelítése miatti forgalom alaposan felbőszíti az autósokat.

Tizenegy perces, sőt néha még ennél is hosszabb várakozási időt mértek – írta az Auto Plus.

Valójában a probléma nem műszaki hanyagságból, hanem hatásköri kérdésből fakad. Az érintett út a kanton hatáskörébe tartozik, de a fényjelző berendezésekért Milvignes községe felelős. A forgalomszabályozás tehát a községtől függ, amelynek több, egymásnak ellentmondó feltételnek kell megfelelnie. Az utakon egyre nő a frusztráció. A sofőrök egy „végtelen” piros lámpáról beszélnek. Többperces várakozás után néhányan rést látva szabálytalanul megpróbáltak áthajtani a piroson.

Svájc, ahol egy ilyen probléma nem maradhat megoldatlanul

Az általános elégedetlenséggel szembesülve Milvignes községe elismerte a probléma létezését. Egy közleményben a Műszaki és Mobilitási Szolgálat megerősítette, hogy felvette a kapcsolatot a lámpák programozásáért felelős irodával, valamint a rendszert üzemeltető vállalattal. Így korrigálni fogják a lámpa beállításait.

De szó sincs arról, hogy a biztonságot feláldozzák a forgalom folyamatosságáért.

Corinne Maier, a mobilitásért felelős önkormányzati tanácsos hangsúlyozza: „Garantálnunk kell minden közlekedő biztonságát, különösen a kereszteződésen naponta áthaladó gyermekekét.”

Az érdekes, hogy nem létezik pontos szabályozás a piros lámpa maximális időtartamára vonatkozóan. Mivel minden kereszteződés jelentősen eltérő, a mérnökök a helyi adottságok, a forgalom és az érintett közlekedési módok szerint alakítják a fényjelzési ciklust. Ebben a konkrét esetben a villamos okozza a legnagyobb problémát, de a svájci közlekedésszervezést ismerve találni fognak optimálisabb megoldást.