Az almás cég szeptember 9-én jelentette be az iPhone 17-es sorozatot, amelynek a magyar áraira is fény derült. A csúcskészülék, az Apple iPhone 17 Pro Max (2 TB) közel egymillió forintba kerül, egész pontosan 990 990 Ft. Egészen hihetetlen, de állítólag az iPhone-vásárlók több mint fele a Pro Max készüléket veszi, amelynek valóban professzionális funkcióit a tulajdonosok töredéke használja csak ki.

De lássuk, ha ennyi pénzt kellene autóra költeni, miből választhatnánk. Jobban mondva mi az, amit egész nyugodtan megvehetünk ennyiért, és sokkal jobban érezzük majd tőle magunkat, mint egy tenyérnyi mobiltól, amit úgyis eltakarunk egy tokkal és csak a kijelzőt látja mindenki.

Kritériumok:

magyar okmányok,

érvényes műszaki,

a képek alapján rozsdamentes legyen

Toyota Corolla 1.6 – ha biztosra mennél

Az 1,6 literes benzines Toyota-motornál kevés megbízhatóbbat találni, és ezeknek a Corolláknak a karosszériájával sem szokott gond lenni, nem jellemző rájuk a rohadás. Szóval ha egy betonbiztos autót keresel, ami nem hagy cserben és fontos a megbízható üzem/olcsó fenntartás, akkor ennél nem találsz jobbat 1 millióért.

A hirdetésben szereplő példányban 255 ezer kilométer van, én azt mondom, nem kell félni tőle. Mivel van rajta egy-két kisebb esztétikai sérülés, tuti alkuképes az ára.

4 fotó

Lada Niva – ha terepre mennél

Ha terepjárás céljára keresel autót, akkor a Niva képességeit aligha kell bemutatni. Lehet, hogy puritán, nincs benne szervó, nincs benne klíma vagy CD-s rádió, de tuti kijön a sárból egy megfelelő abronccsal. Oké, szervizigényes, az biztos, de az alkatrészek árától nem fogsz hanyatt esni, és a szomszéd szerelő, vagy akár magad is meg tudod oldani, ha van hozzá húzásod, vagy kicsit is értesz az autószereléshez.

A képeken látható példány 253 kilométert futott, de még több mint egy évig van rajta érvényes műszaki.

4 fotó

Citroën Xsara Picasso – ha családdal mennél

A Xsara Picasso egyszerre nyújt könnyen szerelhető, strapabíró technikát, rengeteg helyet és kiváló belső variálhatóságot a kivehető hátsó ülésekkel. Benzinesben és dízelben is van hozzá több értelmes motorverzió.

Az általunk talált 2008-as példány 1,6 literes benzines, 144 ezer kilométerrel.

4 fotó

A Magyarországon is nagyon népszerű, de használtan is komoly mennyiségben behozott típus hibalehetőségeiről, előnyeiről és hátrányairól a Vezess Értékbecslő videójából tudhattok meg többet.

Skoda Octavia – ha A-ból B-be mennél

Szürke eminenciás a Skoda Octavia, de Magyarországon nagyon népszerű modell. Alkatrészárai kedvezőek, sokféle motorral kapható, legendásan strapabíró dízelekkel, de a közepesnél sajnos nem jobb rozsdaállósága, szóval erre figyelni kell.

1 millió forint környékén találtunk egy első tulajdonostól származó modellt, ami a képek alapján elég jó állapotnak örvend. 1,4 literes benzines, 290 ezer kilométerrel.

4 fotó

Zsiguli – ha csapatni mennél

A Zsiguliban nincs Face ID, viszont a szomszéd már messziről fel fog ismerni, mikor begurulsz a ház elé. Nincs benne mesterséges intelligencia vagy 48 megapixeles kamera, de ha erről az autóról posztolsz, lehet több lájkot fogsz kapni, mint az új telefonod miatt. És előfordulhat, hogy az aksi egy téli reggelen megadja magát, vagy olajfolyást hagy maga után a parkolóban, de mindig olcsóbb javítani, mint egy iPhone-képernyőt kicserélni.

A képen látható példány friss műszakival rendelkezik, alig van benne több 100 ezer kilométernél, szóval csak arra vár, hogy valaki beleüljön, szippantson egy nagyot a Lada-szagból és röffentse a kipufogót.

4 fotó

Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor – ha csajozni mennél

Ez ugyan 200 ezerrel több, mint az új iPhone 17 Pro Max, és egy 210 ezer kilométert futott, 1999-es évjáratú német prémiumautót csak a legbátrabbak kockáztassanak meg, de ha gondos gazdája volt – és te is az leszel –, akkor meghálálja a szeretetet.

3 fotó

Néhány éve magam is egy CLK boldog tulajdonosa volt, aztán eladtam az autót Szörényi Andris kollégámnak, aki úgy hozta rendbe az autót, ahogy megérdemli. Az alábbi cikkben olvashattok róla, ez az autó a Vezess igazi szerelemgyereke:

Végül a kérdés már csak az: te melyiket választanád egy telefont áráért?