Csütörtökön folytatódik a száraz, de egyre melegebb időjárás. A napsütés mellett fátyolfelhők is lehetnek az égen főleg a Dunántúlon és a déli tájakon, majd a nap második felében, dél felől egyre több szaharai por érkezik Magyarország fölé. Emiatt szűrtebbé válhat a napsütés – írta a HungaroMet a Facebookon.

A szaharai por egy természetes légköri jelenség, amikor a Szahara sivatagból származó apró porrészecskék erős széláramlatok hatására több ezer kilométerre eljutnak, akár Európáig is.

Csapadék most nem várható, így a frissen mosott autók kevésbé nyújtanak majd szomorú látványt. Fontos, hogy eső esetén az autóra száradt, saras esőcseppeknek nem szabad szivaccsal vagy rongyokkal nekiesni, mert az apró homokszemcsék összekarcolják a fényezést. Esős és szaharai homokos időjárás esetén mosás előtt tanácsos bő folyó vízzel leöblíteni a karosszériát.

