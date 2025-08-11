Simone (@momo.bejan), saját bemutatkozása szerint szépség- és életmódblogger nem törődött a Tesla lapos gumijával, ami komoly hibának bizonyult. Hajszálon múlt, hogy egy másik autónak nem okozott komoly balesetet, amikor a bal hátsó kerékről egyszerűen leszakadt a futófelület, és önálló életre kelve száguldott tovább az autópályán.

„Ne menj fel az autópályára lapos gumival, mert nem fogsz odaérni” – írta figyelmeztetésként a videóra.

A klip, amely a cikk írásakor már több mint 228 ezer megtekintésnél járt, jól mutatja a veszélyt: a kerék átszáguld több sávon, és majdnem telibe talál egy másik autót. Simone szerint az ok a túl alacsony guminyomás volt (amit valószínűleg jelzett a Tesla fedélzeti rendszere). Szerencsére a másik sofőr időben fékezett, így elkerülte a súlyos balesetet.

Miért veszélyes a lapos abroncs?

A túl alacsony guminyomás sokkal veszélyesebb, mint hinnénk. A Car and Driver szerint nemcsak a defekt kockázata nő meg, hanem – ahogy Simone példája mutatja – szélsőséges esetben akár a teljes futófelület leszakadhat a felniről menet közben. Ez pedig nagy sebességnél könnyen a jármű irányíthatatlanná válásához vezethet.

A Toyota magyarázata szerint a megereszkedett gumi szerkezetében bekövetkező deformáció pluszhőt termel. Ez, valamint a súrlódás okozza a problémát, a gumi egyszerűen nem tud ellenállni a fizika erőinek, és vagy így egyben leválik, vagy felrobbanhat, szétszakadhat.

Ezért ha kigyullad a (rengeteg használt autóban már az alapfelszereltség részeként beépített) guminyomásra figyelmeztető jelzés a műszerfalon, nem érdemes legyinteni. Álljunk félre egy biztonságos helyen, és ellenőrizzük a kerekeket. Pár perc és egy gyors pumpálás sok tízezer forintos javítást – vagy akár tragédiát – előzhet meg.

Lényeges, hogy ismerjük autónkat és annak funkcióit, ha nincs ilyen ellenőrző rendszer, akkor csak a régi módszer marad: indulás előtt vessünk egy pillantást a gumik állapotára, már látványra könnyen észrevehető a nagyon alacsony nyomású abroncs, de ha biztosra akarunk menni, akkor egy pár ezer forintos nyomásmérőt szerezzünk be.

Ezzel pontosan ellenőrizhetjük a gépjármű használati utasításában, a tanksapkafedélen vagy az első ajtó környékén található értéktől való eltérést. Megterhelt jármű esetén az abroncsnyomást emelni kell, a gyártó természetesen ezeket a magasabb értékeket is pontosan feltünteti.