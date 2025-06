A közel 4000 négyzetméteres ökológiai átjáró célja, hogy újra összekösse a Santa Monica-hegység régóta elszigetelt vadélőhelyeit. Három évvel a munkálatok kezdete után most 4600 köbméter speciális termőföld kerül az építményre, majd ezt követően 5000 őshonos növényt telepítenek a területre. A Wallis Annenberg Wildlife Crossing ezzel újabb fontos mérföldkőhöz érkezett.

A talajfeltöltéssel végső szakaszához érkezett a projekt: a tízsávos szakasz fölött átívelő vadátjáró alapkövét 2022-ben, a föld napján tették le. Az építmény alapjai gyakorlatilag elkészültek, amelyek összesen mintegy 11,8 ezer tonna betont igényeltek.

A megfelelő élőhely kialakításához több réteg talajra lesz szükség, ennek elhelyezése önmagában is több hetet vesz igénybe. A több mint 60 700 hektáros nemzeti park az Egyesült Államok legnagyobb városi környezetben lévő védett természeti területe, azonban az autópályák régóta elszigetelik az élővilágot, beleértve pillangókat, nyulakat, hiúzokat és pumákat is.

Wallis Annenberg Wildlife Crossing hits major milestone:



• Soil placement begins atop 101 freeway bridge

• 6,000 cubic yards to build native ecosystem

• 5,000 native plants coming in May

• 50,000+ plants in broader restoration

• Completion set for 2026 🌱 pic.twitter.com/3o0fxgIbFR