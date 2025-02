Felmentette a Kúria azt az autóst, akit korábban bíróság elé állították, amiért elütött egy egyirányú utcában a forgalommal szemben haladó kerékpárost – az ügyről és az abban bekövetkezett fordulatról a 112press.hu számolt be.

A baleset még 2021 szeptemberében történt Szombathelyen, melyet követően a Szombathelyi Járásbíróság közúti baleset gondatlan okozása miatt 150 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki az autósra, később jogerőre is emelkedett a döntés. Amellett, hogy a kerékpáros nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el, a járásbíróság szerint amiatt következett be a baleset, hogy az autós elmulasztott az elsőbbségadási kötelezettségét. Magyarán: függetlenül attól, hogy az egyébként kivilágított biciklinek balról kellett volna érkeznie, jobbról is számítania kellett volna rá.

A járművezető elsőbbségadási kötelezettségét először a Vas Vármegyei Főügyészség vitatta, melynek álláspontja szerint azzal, hogy a kerékpáros az egyirányú kerékpárúton az ellentétes irányban haladva közelítette meg a szóban forgó útkereszteződést, nem volt jogosult az elsőbbségre.

A KRESZ előírásait tudatosan, önkényesen megszegő részeseit nem illetik meg a szabályosan közlekedőkkel azonos jogok, a terhelt oldaláról nem elvárható, hogy a KRESZ előírásaitól függetlenül mindenkor, minden irányból számítania kellene szabálytalanul közlekedők útkereszteződésbe történő behaladására, akiknek a részére elsőbbséget kellene biztosítania

– írták az indoklásban.

Ezután a Kúria is megállapította, hogy a terhelt nem sértette meg a közlekedési jogszabályokat, mivel a szabálytalanul közlekedő kerékpárosnak abban a helyzetben nem volt elsőbbsége. A Kúria nemcsak a Szombathelyi Járásbíróság büntetővégzését változtatta meg, de elrendelte, hogy a terheltnek fizessék vissza a bírságot, méghozzá kamatostól. A Kúria végzése ellen fellebbezésnek vagy további felülvizsgálatnak helye nincs.

A portál – mely olvasói megkeresésre göngyölítette fel a korábbi ügyet – megjegyezte, hogy a sértett a kérdéses irányban nem is vehette volna igénybe a kerékpárutat, így az alárendelt úton közlekedő jármű vezetőjét akkor nem terhelte elsőbbségadási kötelezettség – ez a döntés a későbbiekre nézve precedens értékű lehet.