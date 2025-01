Bár tudatosan kerülik az SUV szó használatát, a Ferrarinál is tudják, hogy a 2022 őszén bemutatott Purosangue kilóg a sorból a négyajtós kivitelével. A rendhagyó modell azonban nem okozott csalódást, és rögtön akkora kereslet alakult ki iránta, hogy már a premiert követő hetekben két évre hosszabbodott a várólista.

Sokakban déjà vu érzést keltett, amikor alig egy évvel később megérkezett a Toyota második legrégebbi modellcsaládjának legújabb tagja, a Crown Sport, mivel nem okoz különösebb nehézséget belelátni a crossover sportos vonásaiba a Purosangue-ot. Meg is ihlette a hasonlóság az egyik japán tuningműhelyt, az Aero Overt, mely a 2025-ös Tokiói Autószalonon lerántotta a leplet a ferrarisított Toyotáról:

Akár a szegény ember Purosangue-jaként is tekinthetnénk a P639e néven futó típusra. A hatás ráadásul minimális erőfeszítésekkel is elérhető, ugyanis a Crownhoz készült karosszériakészlet négy fő elemből áll: egy első, illetve egy hátsó lökhárítóból, egy diffúzorból és egy kipufogórendszerből. Ezeknek az ára félmillió jen, ami a mostani árfolyamon közel 1,3 millió forintnak felel meg. Ha figyelembe vesszük, hogy a Crown Sport újonnan 5,9 millió jenbe, azaz 15,2 millió forintba kerül, még így is jóval olcsóbb egy igazi Purosangue-nál, ami körülbelül 150-200 millió forintos tétel.

Többek között a különleges kerekek és a munkadíj sincs benne az árban, sőt, átszámítva alig 30 ezer forintért egyedi, a Ferrari stílusát idéző emblémákat és feliratokat is kínálnak a karosszériakészlet mellé – írja a Carscoops.

Meg kell hagyni, a Toyotából így sem lesz vérbeli Ferrari – és nem is kell annak lennie –, már csak a teljesítménykülönbség miatt sem. A Purosangue-ban egy 6,5 literes, V12-es „szív” dobog, ami 725 lóerőt ad le, 716 Nm-es forgatónyomaték kíséretében. 0-ról 100-ra 3,3 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 310 km/óra. Ezzel szemben a Crown Sportot kétféle, a 2,5 literes benzinmotoron alapuló hibrid hajtással árulják, de még az erősebb változat is csak 306 lóerős.

Más kérdés, hogy a Ferrari közismerten ugrik a házilag tákolt autókra és a replikákra – annyira, hogy már százmilliókban mérhető kártérítésért is perelt. Áttörést jelentett a hamisítványok üldöztetésében, hogy az olasz márka saját besúgóvonalat indított, jutalmat ígérve azoknak, akik hamis autókról vagy más termékekről tesznek bejelentést. 2023-ban be is zúztak három Ferrari-másolatot.

A jó hír az, hogy nem ez a legkiábrándítóbb újragondolás, ami a Ferrari Purosangue-ból készült – a német Mansory sokkal magasabbra tette a lécet: