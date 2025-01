Nem kérdés, hogyha az ember választhat, hogy egy ökrös szekérrel, vagy egy Ferrari California T-vel utazhat, melyiket választja. Vannak azonban helyzetek, amikor hiába az 560 lóerő, a 3,9 literes ikerturbós V8-as motor, a 3,6 másodperces 0-100-as sprint vagy a 315 km/órás végsebesség, a régi technikát kell elővenni.

Ilyen szituáció volt például az, amikor az említett modell egyik példánya elakadt egy, az indiai Mumbai városához közel fekvő strandon. A Ferrarival egy tengerparti piknikre igyekeztek az utasok, ám a strand homokjába túlságosan is belehajtott a sportkocsi, és ott rekedt.

Szerencséjükre épp arra járt egy ökrös szekér, mely nyolclábas hajtásával, valamint egy kötéllel sikeresen kihúzta a homokból a megrekedt autót. A pech a szerencsében az, hogy a látványos jelenetsort valaki felvette, feltöltötte az internetre, amit a helyi hatóságok is láttak. Ebből, valamint a térfigyelő kamerák felvételeiből megállapították, ki is volt az, aki jó ötletnek gondolta a homokba hajtást a Ferrarival. A felvételek megtekintése után veszélyes vezetés, valamint saját és mások életének veszélyeztetése miatt eljárást indítottak ellene.

Two tourists from Mumbai drove their Ferrari to Alibag for a picnic but faced an unexpected challenge when the car became stuck in the sand at Revdanda Beach.



In an unlikely turn of events, a passerby with a bullock cart came to their rescue. Using a rope, he hitched the Ferrari… https://t.co/SAtpNBtZP6 pic.twitter.com/G50ukXg0Ni