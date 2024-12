Kourosh Mansory márkája sosem a visszafogottságával került a figyelem középpontjába, épp ellenkezőleg. A legvadabb, legizgalmasabb kis sorozatú autókból igyekeztek valami még különlegesebbe alkotni. A Lamborghini 2023-ban bemutatott, idénre piacra kerülő szuperautójával is hasonlóan munkálkodtak.

Initiate (kezdeményezés) néven mutatta be a Mansory a Revuelto számára kidolgozott teljeskörű átalakításukat egy nappal karácsony előtt.

Galéria:

Kezdetnek ott az átalakított csomagtérfedél elöl, természetesen karbonból elkészítve. Ezen túlmenően a középmotoros hiperautó oldalsó szárnyakkal ellátott első kötényt kapott, amely jelentős javulását hozott az az első tengelyére ható leszorítóerőben és persze markánsabb megjelenést is kölcsönöz. Itt is karbonnal dolgoztak a szakemberek.

Oldalról nézve a Mansory Initiate újonnan tervezett küszöbökkel, integrált légterelőkkel és a motor hűtését szolgáló, oldalsó légbeömlőkkel nyűgöz le – természetesen karbonból elkészítve.

A hátsó részt újratervezett diffúzor uralja, amely a jármű alatti légáramlás tökéletes vezetését biztosítja, és – az aktív hátsó spoilerrel együtt – növeli a hátsó tengelyre ható leszorítóerőt. Kell mondani? Karbonból.

Szóval nemcsak feltűnőbbé tették a sportautót, de az elemek aerodnimaikaliag is hoztak pozitívumot a módosítások. Ha nem lenne elég a karbonból, a motorháztető az első lámpák fészkei és más kisebb részek is szénszálas műanyagból készülnek.

FV.10 néven futnak azok a különösen könnyű, kovácsolt keréktárcsák, amelyek elöl 10×21 hátul 12,5×22 méretben kerültek a Revueltóra. Az abroncsok rajtuk elöl 265/30, míg hátul 355/25 méretűek.

Nyilvánvalóan teljesen az ügyfél igényeknek megfelelően alakítják át az utasteret, ezen az autón a Mansorytól szokatlanul, visszafogottan, a külsővel harmonizáló belsőt alakítottak ki. Fekete színű Alcantara és valódi bőr borítja a belsőt, némi sárgás díszítéssel.

A vizuális módosítások mellett a Mansory Initiate a hajtáslánc átalakítását is kínálja. A 6,5 literes, szívó V12-es középmotor a széria 825 lóerő és 725 Nm helyett mostantól 880 lóerőt és 760 Nm-t teljesít. Változatlanul hagyták a három villanymotort (kettő az első tengelyen és egy a hátsó tengelyen), amelyek támogatásával 1070 lóerős rendszerteljesítmény (1015 a széria) vár bevetésre.

Ha kihasználják az említett erőt, a nagyobb teljesítmény jobb menetdinamikát eredményez, hiszen a gyári értéknél rövidebb idő alatt 2,4 másodperc alatt képes a négykerék-hajtású revuleto elérni a 100-as tempót. Végsebessége 354 km/óra.

