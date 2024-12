Néhány nap van csak hátra karácsonyig és valljuk be őszintén, ilyenkor mindenkit átjár az ünnepi hangulat. Egy haza rendőr például dalra fakadt a járőrautóban, amiről videót is készítettek.

„Amikor a karácsonyi hangulat kihozza a kollégából a megbúvó énekest” – írta a bejegyzéshez a rendőrség.

„Amikor a karácsonyi hangulat kihozza a kollégából a megbúvó énekest" Közzétette: Pest vármegyei rendőrség – 2024. december 19., csütörtök

Az eredti pedig Frank Sinatra és Bing Crosby előadásában a White Christmas, az egyik legfülbemászóbb karácsonyi dal, ami nem mászik az idegeidre, mint az All I Want for Christmas Is You…