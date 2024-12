Gyakran éri kritika a Teslát, valamint annak vezérigazgatóját, Elon Muskot – mint arról a Vezess is rendre beszámol –, az amerikai gyártó karácsonyi meglepetését mégis pozitívan fogadták, írja a Bild.

Az úgynevezett Mikulás-mód a Tesla infotainment rendszerén keresztül érkezett meg az autókba. Aktiválásakor a navigációban az autót szánkóval jelölik, amit két rénszarvas húz, míg a gyalogosokat karácsony manókként ábrázolják. Az már hab csak a tortán, hogy a kijelzőn hullik a hó – azok örömére, akik fehér karácsonyról álmodnak –, sőt, magát a funkciót nemcsak gombnyomásra lehet előcsalogatni, de hangvezérléssel is: ehhez a „Ho, ho, ho” utasítást kell adni a rendszernek.

Yup and in Santa Mode it cycles between red white and green pic.twitter.com/HVQUlfUyze